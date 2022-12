C-Design schenkt triatlete Liesbeth Verbiest en Huis van het Kind elk 1.250 euro

In oktober nam triatlete Liesbeth Verbiest deel aan de Ironman van Hawaii. Daar eindigde ze, ondanks een vervelende verkoudheid, 29ste van de 150 deelnemers in haar leeftijdscategorie en 125ste van de 1.203 deelnemende vrouwen. Het grafisch bedrijf C-Design uit Ooigem besloot haar te financieel te steunen met een pronostiek en een cocktailverkoop op de avondmarkt tijdens de Wielsbeekse Feesten. Het bedrijf haalde 2.500 euro op en verdeelde het bedrag: 1.250 euro ging naar Liesbeth en 1.250 euro naar het Huis van het Kind van Wielsbeke. Op de foto herkennen we Lien Moerman en Magali Vermeulen van het Huis van het Kind, Dirk Pauwels van C-Design, schepen Rachida Abid, triatlete Liesbeth Verbiest en Clo Coussens van C-Design. (NVR/gf)