BZIO heropent Koninklijke Villa en therapeutisch zwembad na opfrissing

BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende) heropent op 1 maart de Koninklijke Villa en het therapeutisch zwembad met zeewater van het revalidatieziekenhuis IMBO na opfrissingswerken. BZIO profileert zich meer dan ooit als ‘revalidatiehaven’.

De afgelopen drie maanden heeft BZIO hard gewerkt om opfrissingswerken te doen in de Koninklijke Villa en het therapeutisch zwembad van het revalidatieziekenhuis. “BZIO is enthousiast te melden dat beiden terug open gaan op 1 maart”, luidth et.

Het therapeutisch zwembad van het revalidatieziekenhuis is uniek in België en werkt op zeewater dat dagelijks uit zee gehaald wordt via een rechtstreekse verbinding. Onderzoek toont aan dat dit hydrotherapeutisch zwembad actief bijdraagt aan het herstel van patiënten en bij specifieke locomotorische aandoeningen de revalidatie kan versnellen.

Ook Koninklijke Villa opgefrist

De (Koninklijke) Villa, dat onderdeel vormt van BZIO, gaat vanaf 1 maart weer open voor residenten van het herstelverblijf. BZIO beschikt over 30 plaatsen voor herstel. “Je kan in een fantastische omgeving, omringd met de juiste zorg, herstellen van een (chronische) aandoening. Je kan tijdens het verblijf in de Villa op adem komen én gastronomisch genieten”, zegt BZIO.

“Daarnaast investeert BZIO in De Villa ook in bijkomende ambulante revalidatie en kan je vanaf 1 maart ook als ambulante patiënt gebruik maken van extra ruimte en accommodaties. De aanwezigheid van revalidatieartsen in De Villa wordt in functie hiervan ook opgetrokken.”

Maar de renovatiewerken zijn nog niet ten einde. “In het revalidatieziekenhuis van BZIO starten in april renovaties van de afdelingen met het oog op modernisering, nieuwe technologie en verhoging van het comfort. BZIO staat te popelen om de komende weken en maanden meer te delen over hun groei en evolutie als jouw revalidatiehaven op de Belgische kustlijn.”