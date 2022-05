BV’s winnen benefietmatch tegen Barnum met 5-3

Dinsdagavond vond op de terreinen van Club Roeselare ‘Barnum scoort’ plaats, een benefietmatch van de vijfdejaars uit het Barnum tegen een ploeg bekend koppen. In een uitgelaten sfeer stuwden 600 supporters hun ploeg vooruit.

Na de spetterende openingsact van de cheerleaders, vlogen de BV’s meteen in de match en scoorden twee keer in de eerste helft. “De bekende koppen konden dan ook rekenen op enkele (ex-)sporters”, vertelt Eva Vromman, leerkracht godsdienst die dit initiatief samen met de vijfdejaars in goede banen leidde. “Oud-leerlingen Arthur en Jana Devos speelden mee, voormalig wielrenner Nico Mattan en Knack-volleyballers Matthijs Verhanneman en Sander Depovere.”

Maar ook heel wat politici lieten zich van hun beste kant zien: de Roeselaarse schepenen Matthijs Samyn, Stefaan Van Coillie en Francis Debruyne en gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue. “Staden stuurde burgemeester Francesco Vanderjeugd en schepen Dimitri Carpentier vertegenwoordigde Hooglede. Els Kindt, schepen in Lichtervelde, stond haar mannetje tussen al dat mannelijk geweld. Filmmaker Sven Van Alboom en Roeselaars bekendste dj Tim De Bree vervolledigden het team.” De wedstrijd werd in goede banen geleid door directeur Serge Verlinde.

“Dankzij de vele supporters zal deze avond een mooie cent opleveren”, vertelt Eva Vromman. “De opbrengst gaat naar TEJO Roeselare, Artsen zonder grenzen en Kom op tegen kanker. (LC)