BV’s pleiten voor sluiting dolfinarium Brugge, minister Weyts werkt aan uitdoofscenario

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werkt aan een uitdoofscenario voor het dolfinarium in Brugge. Het rapport is klaar en wordt binnenkort besproken binnen de Vlaamse Regering. Net vandaag lanceert dierenrechtenorganisatie Bite Back een open brief waarin ze pleit voor de sluiting van het dolfinarium. BV’s als An Lemmens en Pol Goossens ondertekenden de brief.

“We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar een uitdoofscenario en de daarvoor nodige modaliteiten. Het rapport werd recent opgeleverd en wordt momenteel bestudeerd, met het oog op het maken van de beslissing. Dit wordt uiteraard eerst besproken binnen de Vlaamse Regering”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts.

Open brief

Net nu eisen dierenrechtenactivisten van Bite Back in een open brief aan de Vlaamse minister de sluiting van het dolfinarium. De dierenrechtenorganisatie Bite Back vraagt Ben Weyts om werk te maken van een uitdoofbeleid voor het laatste dolfinarium in België. “Ben Weyts zette het bekijken van de dolfinariumkwestie in 2019 in zijn beleidsprogramma”, zegt Anthe Lainé van Bite Back.

“Anno 2022 is er echter nog niet afgekondigd wanneer het uitdoofscenario voor het Boudewijn Seapark zou intreden. Bite Back maant de minister aan tot actie. Onze open brief is ondertekend dor Bekende Vlamingen, ondernemers, politici en organisaties. Onder andere An Lemmens, Pol Goossen, Johan Sebastiaan Stuer, SeaShepherd en Animal Rights ondertekenden mee.”

Circus

Anthé Lainé wijst op het contrast tussen dolfijnen in het wild en in gevangenschap: “Minister Ben Weyts heeft zelf in het Vlaams parlement gezegd dat dolfijnen bij uitstek niet geschikt zijn om te houden in een bassin.” Er is in België al jaren een verbod van kracht op het gebruiken van wilde dieren in circussen. De vergelijking met een dolfinarium, waar wilde dieren ook nog steeds trucjes moeten uitvoeren ter entertainment, is zo snel gemaakt.

“Het is van belang dat het verbod op het houden van dolfijnen er zo snel mogelijk doorkomt, want dan zijn we er nog niet”, klinkt het bij Bite Back. “Het dolfinarium zal de tijd krijgen om ‘uit te doven’ en hun praktijken af te bouwen en om alternatieven te vinden, zowel voor hun personeel als voor de dolfijnen.”

Op pensioen

Voor de dierenrechtenorganisatie is er echter maar één ideaal alternatief: de dolfijnen (een deel van) hun vrijheid teruggeven door hen naar een sanctuary te laten gaan. Zo is er in Griekenland een baai afgezet die zal dienen voor het opvangen van dolfijnen die in gevangenschap leefden. “De acht laatste Belgische dolfijnen, waarvan er twee ooit nog in het wild gevangen werden, op pensioen sturen in zo’n natuurlijke baai, zou een ongelofelijke overwinning betekenen voor dierenwelzijn”, aldus Anthé Lainé.

“België telt één dolfinarium, het Boudewijn Seapark in Brugge. Dolfinaria zijn al geruime tijd een veelbesproken thema in het kader van dierenwelzijn, en veel landen vaardigden de laatste jaren dan ook wetten uit die dolfinaria verbieden of uitfaseren. Zoals Frankrijk en Zweden. We hopen dat Vlaanderen het voorbeeld van andere landen en regio’s snel volgt”, besluit Bite Back.

Het Boudewijn Seapark wenst geen commentaar te geven op de open brief.