Buurtwerkster Mieke wil kruidentuin op Ysenbaertplein

Na projecten te hebben opgestart op de Europawijk en Te Winckele, heeft buurtwerkster Mieke Debue haar pijlen gericht op Otegem. Daar wil ze de omwonenden van het Joseph Ysenbaertplein samenbrengen om op het plein een kruidentuin aan te leggen. Eerstdaags trek ze door de wijk om mensen warm te maken voor het project én ze wil er ook verenigingen bij betrekken.

Mieke Debue, de buurtwerkster van de gemeente Zwevegem, stapte graag mee in het project ‘Zaadjes die verbinden’ van de Koning Boudewijnstichting samen met de Vlaamse Landmaatschappij, om de eentonige grasvlakte van het Ysenbaertplein om te vormen tot een kruidentuin. Het project past immers in het initiatief ‘Buurten op den Buiten’.

“Otegem is Zwevegems kleinste deelgemeente en kampt, net zoals andere kleine landelijke gebieden, met een verouderende bevolking en handelszaken die verdwijnen. Ook de levendige pastorale buurtwerking van weleer dreigt te verdwijnen. Niemand zal ontkennen dat sinds de covidperiode iedereen nog meer overtuigd is van het belang van sociaal contact en samenhorigheid. Vandaar dat we de inwoners opnieuw willen samenbrengen via allerhande projecten”, begint Mieke Debue.

Beweegbank

De gemeente nam ook al een initiatief om Otegem weer wat levendiger te maken en plaatste onlangs een beweegbank op het Ysenbaertplein. Eind vorig jaar werd er ook de geboortezuil onthuld met de namen van de kinderen die geboren werden in 2023. “Het was tijdens de onthulling van de geboortezuil dat ik de mogelijkheden van het plein ontdekte en er graag iets mee wilde doen”, aldus de buurtwerkster.

Plantenbakken

Met het project ‘Zaadjes die verbinden’ wil ze het Ysenbaertplein aantrekkelijker maken voor de buurtbewoners. “Dit wil ik doen door plantenbakken te plaatsen voor het kweken van groenten en vooral kruiden. Zo kan rond het tuinieren een sociaal project ontstaan waar ouderen en jongeren elkaar ontmoeten en helpen. Zo hebben de oudere bewoners vaak de kennis, maar ontbreekt het hen soms aan kracht of souplesse. De jongeren hebben wel die energie, maar niet altijd de kennis.”

Volgens Mieke Debue is het Ysenbaertplein daarvoor een uiterst geschikte locatie. “Langs drie kanten staan sociale woningen, waar vooral oudere mensen wonen. Eén zijde is het begin van een verkaveling waar veel gezinnen wonen. Ik zou nu graag de oudere bewoners en de jongere gezinnen enthousiast maken voor het project. Eerstdaags gaan we bij de bewoners op zoek naar vrijwilligers die het project mee willen helpen dragen.”

Al is Mieke heel enthousiast, toch beseft ze dat niet iedereen staat te springen om mee te werken. “Uit ervaring weet ik dat heel wat mensen in het begin een eerder afwachtende houding aannemen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat we hier echt wel in beweging kunnen krijgen.”

Tuinspoor

Mieke gaat zeker niet onvoorbereid aan de slag. Ze ging ook even aankloppen bij de mensen van het Tuinspoor in Zwevegem, waar mensen buurttuintjes onderhouden. “Dit project is een succes, want men moet er al werken met wachtlijsten. Ze reageerden positief op onze Otegemse plannen en men zal de mensen bij de opstart hier helpen met hun kennis zodat niemand vanaf nul dient te starten.”

Ook bij de groendienst van de gemeente werd Mieke goed ontvangen. “Zij bekijken het een beetje breder en willen niet zomaar plantenbakken plaatsen, maar ook zorgen voor bakken gemaakt van geweven wilgentakken zodat de omgeving er ook mooier uitziet tijdens de winter wanneer er minder of geen activiteit is. Daarnaast is men van plan om ook nog extra beplanting aan te brengen, zoals zelfs eetbare bloemen.”

Ook handelaars

Deze week begon Mieke Debue aan haar ronde om aan te bellen van deur tot deur om de bewoners warm te maken voor het project. “Naast de bewoners wil ook nog de handelaars, ondernemers en de verenigingen die actief zijn in Otegem, bij het geheel betrekken.”

Haar bedoeling is om tegen de zomer een groepje mensen te verzamelen die willen meewerken aan het project. “Ik ben er zeker van dat hier letterlijk en figuurlijk iets moois kan groeien”, besluit Mieke lachend.