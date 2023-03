Buurtwerkster Joke serveert koffie en tips aan haar bakfiets

In het kader van ‘Koffie met de buurt’ trekt Zorgzaam Sint-Kruis de komende weken rond met de bakfiets in de deelgemeente.

Buurwerkster Joke Putman wil tijdens een koffiegesprek de buurt samenbrengen voor een gezellige babbel en de bewoners meer vertellen over de dienstverlening in de deelgemeente. Zo vertelt ze bij wie de mensen terecht kunnen voor kleine klusjes: oppas, hulp bij het shoppen of digitale ondersteuningen. (SR/foto SR)