Buurtsportbak moet bewegen stimuleren

Stad Roeselare pakt uit met een nieuw sportconcept en voorziet in twee buurtsportbakken. Een eerste sportbak krijgt een vaste stek op Trax. Een tweede sportbak reist mee met Buurtsport voor hun werking.

De buurstportbak is een mobiele eigentijdse gepimpte bak, gevuld met innovatieve en traditionele sportmaterialen waar je al vanaf twee personen mee aan de slag kan gaan: airbadminton, baseball, kanjam, rugby, spikeball, ultimate frisbee, wackitball en footvolley. Op de buursportbak is een QR-code waarmee je de reglementen, spelfiches en demofilmpjes kan bekijken.

“Met dit nieuwe sportconcept willen we jongeren en buurtbewoners stimuleren om (meer) te bewegen in hun eigen leefwereld, vandaar de keuze om de sportbak dagelijks ter beschikking te stellen van de jongeren op de Trax-site”, vertelt schepen José Debels. Bij mooi weer is de sportbak op Trax dagelijks vanaf 16.30 uur te gebruiken, op woensdag en zaterdag vanaf 14 uur. Afspraak aan de container op Trax.

Ook jeugdbewegingen, jeugdwerkers, leerkrachten lichamelijke opvoeding, sportende jongeren kunnen het materiaal gebruiken. Daarvoor kan je contact opnemen met wouter@traxskatepark.be. (SB)