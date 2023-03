Buurtsport krijgt cheque van 1.000 euro voor ‘Sporters beleven meer’

Stad Roeselare behaalde in 2022 een award ‘Sporters beleven meer’ binnen de categorie sportieve school. De stad werkt hiervoor samen met Buurtsport. De gewonnen cheque werd donderdag 2 maart officieel aan Buurtsport overhandigd.

“Stad Roeselare zet in op initiatieven die de inwoners aan het bewegen zetten. Belangrijk daarbij is een gericht aanbod naar scholen toe en daarvoor kunnen we rekenen op Buurtsport die daar heel wat expertise in heeft. Het is dan ook met een brede glimlach dat we deze cheque van 1.000 euro aan hen mogen overhandigen”, aldus schepen van Sport José Debels.

Tijdens de coronacrisis zocht Buurtsport enkele vaste partners om enerzijds een blijvend laagdrempelig sport- en spelaanbod te kunnen voorzien en tegelijk ook opdrachten te kunnen voorzien voor de sportbegeleiders, die actief zijn binnen een tewerkstellingstraject van groep Weerwerk. Deze nieuwe samenwerking leverde een wekelijks sport- en spelaanbod op in de scholen OC Sint-Idesbald, MPI Sterrebos en BUSO Onze Jeugd.

In OC Sint-Idesbald krijgen verschillende leerlingen individueel of per twee een sportmomentje aangeboden, waarbij er gekozen kan worden tussen boksen, voetbal, basketbal, fietsen, darts… In MPI Sterrebos worden drie speeltijdmomenten ondersteund door de begeleiders van Buurtsport, waarbij er gevoetbald wordt en er een aanbod is van zacht speelmateriaal. In BUSO Onze Jeugd gaat Buurtsport wekelijks langs tijdens de middagpauze om een aanbod van voetbal en basketbal te voorzien.

Succesverhaal

“Ondertussen zijn deze samenwerkingen bijna twee jaar actief en kan er gesproken worden van een succesverhaal. Enerzijds is er een extra uitlaatmoment voor deze jongeren en anderzijds is het werken met deze doelgroep heel leerrijk voor de begeleiders van buurtsport. Dit schooljaar werden er ook nog twee activiteiten ingebouwd voor de internaatsgroepen van MPI Sterrebos en OC Sint-Idesbald, zodoende er ook na schooltijd een extra ‘buurtsport-moment’ kan aangeboden worden.”

Tot slot is er nog de stille droom van Davy Verbeure, verantwoordelijke buurtsport, om binnen afzienbare tijd, een buurtsportbegeleider klaar te stomen om ingeschakeld te worden als ‘vast personeelslid’ binnen één van deze partnerorganisaties.