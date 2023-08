Buurtprotest tegen pad achter woningen Stenedorpstraat in Oostende

Buurtbewoners van de Stenedorpstraat in Oostende zijn boos, want de stad wil een wandelweg aanleggen achter de woningen. “Onze privacy is weg, we vrezen overlast en er komt een pomp die ook ’s nachts draait”, sakkeren ze.

De stad plant een wandel-fietsweg die het Groen Lint (Tuinen van Stene) verbindt met de Stenedorpstraat, aan de achterkant van een tiental woningen. “We hebben het eigenlijk per toeval vernomen. En op de aanvraag staat enkel dat men een oude loods wil afbreken”, zegt Tine Degraef.

“Ik kwam net hier wonen voor de rust en voor de vier katten en honden die ik opvang. Met het nieuwe pad, dat op 1 meter van de achterkant zal komen, is de rust weg.”

De buurt kwam samen en anderen haalden argumenten aan tegen het pad: inkijk in de woningen, verlies van het zicht, vandalisme en kans op inbraak en diefstal. “Dan wordt het wel heel eenvoudig om de woning te betreden. Het pad ligt zo dicht dat passanten de aardbeien van je bord kunnen eten”, luidt het. “In de buurt komt ook een poel van 6 meter op 7 met riet. Daar komen houten vlonders om de mensen te laten kijken hoe men water zuivert. Ook dat zal mensen aantrekken en zorgen voor drukte. Daarnaast komt ook een pomp die ook ‘s nachts zal draaien”, luidt het.

De buurtbewoners hebben nu een bezwaar ingediend, willen overleg en willen dat het pad verlegd wordt, al dan niet met een haag. “Anders moet ik verhuizen”, zegt Tine.

Overleg

Gemeenteraadslid Karel Labens woont verder op Stene en kwam op vraag van de buurtbewoners ter plaatse: “Ik ben niet voor of tegen een pad, maar het is zeer storend dat het stadsbestuur hen niet inlichtte en geen enkel overleg pleegde. De mensen waren vooraf niet op de hoogte, hebben het bij toeval ontdekt en worden niet goed geïnformeerd. Er waren nochtans alternatieven zoals een bewonersbrief of kleine vergadering waar men van gedachten kan wisselen. Wat zich hier in de Stenedorpstraat voordoet, is tekenend voor dit stadsbestuur. Er is een gebrek aan overleg, participatie en luisterbereidheid. Echt spijtig dat het zo blijft lopen.”

Stad reageert

Bij het stadsbestuur reageert de bevoegde schepen Björn Anseeuw (N-VA): “De bewoners moeten zich geen zorgen maken. Het gaat om een graspad dat nooit aansluitend op de perceelsgrens wordt geplaatst. Het gebruik zal vrij laag zijn. Het hoofdtracé is wel verhard in kasseien en beton en loopt via de huidige verbinding naar de Sandershoeve en de Tuinen van Stene. Zo’n pad heeft ook voordelen, want er is een toegang mogelijk via de achterkant die dan soms als ‘tweede voorkant’ gebruikt wordt. De pomp zal het water afleiden naar de Tuinen van Stene en wordt niet geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de gebouwen, maar in het weiland dicht tegen een nieuw rietveld. Het gaat om zuivering van regenwater en er zal geen geurhinder zijn.”

Rond de communicatie luidt het: “Die is in voorbereiding en er komt een bewonersvergadering. Mensen zullen een uitnodiging ontvangen via een bewonersbrief. In september wordt het project toegewezen aan een aannemer en nadien kan er een concrete timing vastgelegd worden.”