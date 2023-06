Buurtinformatienetwerk Ieper Noord stopt: “Politie toont geen greintje interesse meer”

Buurtinformatienetwerk Ieper Noord gooit de handdoek in de ring. De stuurgroep klaagt al twee jaar dat er amper input komt van de politie, terwijl alles wel gedeeld wordt via Facebook. Korpschef Kenneth Coigné van politie Arro Ieper kaatst de bal terug en zegt dat de politie te weinig info krijgt van de BIN-leden. “We hopen de brokken nog te kunnen lijmen”, zegt Kenneth Coigné.

Francis Rambour (59) uit Vlamertinge is al meer dan tien jaar de coördinator van de stuurgroep van Buurtinformatienetwerk Ieper Noord (BIN Noord), dat Vlamertinge, Brielen, Boezinge en Elverdinge omvat, maar hij heeft de indruk dat de politie zich er niets meer van aantrekt. “Wij stellen vast dat ons engagement zo goed als eenzijdig geworden is”, vertelt Francis. “Vanuit de politie is er geen greintje interesse meer voor de paar duizend leden die gemotiveerd zijn om samen te werken. Herhaaldelijk hebben wij het hoofd van de lokale politie om wat meer engagement gevraagd. Telkens wordt een en ander beloofd waarvan naderhand niets in huis komt. We verlangen niet dat het netwerk een krant is, maar we verwachten wel dat we op de hoogte worden gebracht van criminaliteit in onze buurt, zodanig dat we wat alerter kunnen zijn. Voor ons is de maat vol. Daarom hebben we met de stuurgroep beslist om alle activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten.”

Facebook

“Blijkbaar is de politie enkel gemotiveerd om info via Facebook te versturen”, zucht Francis. “Maar heb je al eens gezien welke domme reacties daarop komen? Mensen die geëngageerd zijn binnen het BIN worden over het hoofd gezien. Nochtans heeft de lokale overheid flink geïnvesteerd in de app, een eenvoudig en handig systeem. Het is extra pijnlijk als je ziet dat er parlementaire vragen zijn waarbij gevraagd wordt om de BIN-werking uit te breiden. Ieper wordt daar als voorbeeld aangehaald, terwijl het niets meer voorstelt. We hebben ook een mail gestuurd naar de burgemeester van Ieper, die voorzitter is van de politieraad. Het enige wat we kregen was een standaardmail dat ze het goed ontvangen hebben.”

“Eigenlijk is het omgekeerd en wordt er weinig aangeleverd door de BIN-leden” – korpschef Kenneth Coigné

Nochtans denkt Francis dat het BIN nog steeds kan helpen. “Onlangs was er iemand vermist in Heuvelland. Hadden ze het BIN-netwerk ingeschakeld, dan hadden ze meteen 2.000 ogen die keken”, zegt Francis. “Het is heel jammer dat zo’n mooie organisatie moet kapotgaan. Vroeger moesten de mensen 12 euro betalen om lid te zijn van het BIN. Dat zijn dus echt mensen die zich engageren voor meer veiligheid in hun buurt. Ieper is altijd een pionier geweest in het BIN.”

Samenwerking

Zelf staat Francis op vrijwillige basis in voor de coördinatie en de financiële kant van het verhaal. “Ons netwerk is heel goed gestructureerd”, vertelt Francis. “Veel mensen offeren een deel van hun vrije tijd op om belangeloos de veiligheid van hun medebewoners te helpen behartigen. Het is zelfs meer dan dat. Het is een gestructureerde vorm van samenwerking die de sociale cohesie tussen bewoners ten goede komt. De jaarlijkse voordracht waarbij we een spreker uitnodigen en daar een goed doel aan koppelen is daar het bewijs van. Steevast komen daar tussen 300 en 400 mensen op af.”

Veel inspanningen

Francis bracht ook korpschef Kenneth Coigné van politie Arro Ieper op de hoogte van het stopzetten van BIN Noord. “Ik viel een beetje uit de lucht omdat we vanuit de politie veel inspanningen gedaan hebben, zoals de lancering van de app”, zegt Kenneth Coigné. “Dat is een groot succes in die zin dat we nu elf buurtinformatienetwerken hebben waar een kleine 2.300 leden bij aangesloten zijn. Voordien hadden we maar een 660-tal leden.”

De korpschef meent dat de politie wél voldoende input geeft. “Dit jaar gaat het al om een tiental berichten, in zes maanden. Dat lijkt misschien weinig, maar niet elke BIN krijgt dezelfde info. Als er een verdwijning is in Heuvelland, wordt dat verspreid naar de inwoners van Heuvelland, maar niet noodzakelijk naar de inwoners van Vleteren of Staden”, vervolgt Kenneth Coigné. “Eigenlijk is het omgekeerd en wordt er weinig aangeleverd door de BIN-leden. Dat is geen steen werpen, het is geen verplichting. Ik vind het dan ook jammer dat Francis naar de pers stapt. Ik dacht dat we elkaar wel nog zouden spreken om de verwachtingen nog eens duidelijk te maken, maar hij is ons een stapje voor geweest en ik vind het persoonlijk onterecht. Ik vrees dat het in een heel negatief daglicht wordt gesteld door een persoonlijke visie die niet per se correspondeert met de visie elk BIN-lid. Er is trouwens ook een charter waarbij iedere ondertekenaar kan vragen om een evaluatievergadering samen te roepen. Francis had dat ook kunnen doen.”

Geen concurrentie

De politie erkent dat er wel veel informatie gedeeld wordt via sociale media. “Het gaat over een communicatiemix, in die zin dat we inderdaad een breder publiek bereiken via Facebook”, zegt communicatieverantwoordelijke Glenn Verdru van Arro Ieper. “Daar hebben we 15.000 volgers. We hebben geen 15.000 leden in het BIN. Het voordeel van het BIN is dat we een pushbericht kunnen sturen, waarbij de leden een melding krijgen. Bij Facebook is dat niet zo. Dat is een verschil in functionaliteit, maar dat verhaal heeft altijd moeilijk gelegen bij het Buurtinformatienetwerk. Zij zien sociale media eerder als concurrentie dan als een potentiële verrijking.”

“Het is een evenwicht vinden tussen wat er op het BIN moet verschijnen en wat louter informatief is voor iedereen”, vervolgt Kenneth Coigné. “Voor ons staat de deur nog altijd open. We promoten nog steeds de app op onze website. Men mag niet verwachten dat het de dagelijkse krant is. Bij sommige zaken is er ook discretie vereist. Als heel gemotiveerd BIN-lid heeft Francis misschien andere verwachtingen, vandaar dat het noodzakelijk is om zeker eens overleg plegen. We hopen dat we de brokken nog kunnen lijmen.”