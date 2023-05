Buurthulp Nestor Poperinge zoekt helpende handen

In Poperinge zoekt Buurthulp Nestor dringend helpende handen voor tuinklusjes.

Buurthulp Nestor Poperinge zoekt vrijwilligers, + 16-jarigen, die kunnen langsgaan bij senioren die hulp kunnen gebruiken bij tuinklusjes. “De klusjes zijn technisch eenvoudig, vereisen geen specifiek gereedschap en houden absoluut geen veiligheidsrisico in. Je krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding per uur aangevuld met een kilometervergoeding. Studenten zijn ook welkom”, zo klinkt het bij Buurthulp Nestor Poperinge.

Werk je graag in de tuin en sla je graag een praatje? Neem dan contact op met Buurthulp Nestor Poperinge via 057 46 96 02 of nestor@poperinge.be.