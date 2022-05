Buurthuis vzw Weg-Wijs in Ierlandlaan geopend: “We willen kwetsbare mensen een stem geven”

In het co-livingproject in de Ierlandlaan is ook een buurthuis gevestigd. Dit onder de vleugels van de nieuwe vzw Weg-Wijs die vooral kwetsbare mensen een stem wil geven.

Het was schepen van Sociale Zaken Marc Claeys (Samen!) die de talrijke aanwezigen op de opening van het project mocht verwelkomen. “Bij het concept van het project experimenteel wonen hier in de Ierlandlaan, een project opgestart in 2017 door Eigen Haard, de vzw Co-Living, Groep Ubuntu en de gemeente, werd er onmiddellijk gekozen om een gemeenschapsruimte te voorzien. Het werd een buurthuis dat zal beheerd worden door de vzw Weg-Wijs en een ontmoetingsruimte voor alle buurtgerelateerde activiteiten.”

Activiteiten

Marc Claeys is ook coördinator van vzw Weg-Wijs, hij kon dus meteen een woordje uitleg geven. “De vzw Weg-Wijs is zowat een jaar geleden opgestart. We willen inclusie op verschillende domeinen, gaande van taal, vrije tijd, huisvesting, werk…. Maar we willen vooral kwetsbare mensen een stem geven in onze maatschappij.” Toen het bouwproject in de Ierlandlaan in de eindfase kwam en de bestemming van de gemeenschapsruimte moest worden bepaald, zagen zij een enorme opportuniteit. Er werd met het lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Zo stelt het lokaal bestuur de ruimte ter beschikking en de vzw doet het dagelijks beheer en engageert zich om drie halve dagen per week activiteiten te organiseren. Via een project van de Koning Boudewijn Stichting Voedselschakel(t), een project van vzw Surplus en de vzw Weg-Wijs, werden subsidies binnengehaald.

“We organiseren op maandagnamiddag praattafels Nederlands voor anderstaligen, op dinsdag vullen we de nood in van Nederlandse lessen voor Oekraïners. Twee projecten die we succesvol mogen noemen. Op maandag mogen wij hier in een gezellige ontspannen sfeer een tiental anderstaligen verwelkomen en op dinsdag krijgen hier 25 Oekraïners een kennismaking met het Nederlands. Op donderdagnamiddag organiseren we het project Koffieklets, waar ontmoeting centraal staat en waar iedereen uit de buurt welkom is.” Het buurthuis is gevestigd in het co-livingproject van Eigen Haard in de Ierlandlaan. Drie duowoningen werden omgevormd tot een gemeenschapswoning met 10 individuele woonstudio’s met eigen sanitair, twee ruimere appartementen op de bovenste verdieping, twee gemeenschappelijke woonkamers voor de bewoners en één kamer voor mantelzorger of begeleider. Daarnaast is er nu ook nog de gemeenschappelijke ruimte. De kostprijs van het project bedraagt ruim 1 miljoen euro. (GVZ)