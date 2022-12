Buurthuis organiseert succesvol aperitiefmoment voor zij eenzaam zijn in deze tijd

In kader van het project zorgzame buurten en de samenwerking met het woonzorgnetwerk BEN Roeselare is er een buurthuis Tof van Tinneke ontstaan in de buurt Heilig Hart in Roeselare. Op kerstavond organiseerden ze een samenkomst voor zij die anders eenzaam zijn.

Vrijwilligers Tony Grymonpon, Christiaan Therry en buurtcoördinator Klaas Gaeremyn verwelkomden meer dan 55 buurtbewoners voor een kerstaperitief op kerstavond. Het buurthuis is mede ontstaan uit het project ‘zorgzame buurten’ en met ondersteuning van stad Roeselare en Woonzorgnetwerk BEN Roeselare.

“Met dit initiatief willen we inzetten op sociaal contact tussen bewoners en hierbij in het bijzonder eenzaamheid uit de weg gaan. Dit kunnen we niet alleen, hiervoor leggen we de handen in elkaar met verschillende projecten, vrijwilligers en netwerken. Zo wil het netwerk ‘Oltegoare, niet alleen’ binnen Roeselare een zorgzame samenleving creëren en verbondenheid tussen mensen versterken”, aldus coördinator Klaas Gaeremyn. “Die verbondenheid is tijdens de feestdagen niet voor iedereen evident, en daarom is voor veel bezoekers dit initiatief zeer waardevol. We merken dat gezellig samen zijn met anderen op zo’n dagen voor hen van groot belang is.”