Buurtfeesten aan nieuw speelplein Cosynmolen

Vorig jaar werd het speelterrein in de Kamiel Topweg/Cosynmolen helemaal opnieuw aangelegd. Het speelplein werd intussen al door heel wat kinderen uitgetest, maar ze hadden nog een openingsfeest tegoed. Het buurtfeest bleek een voltreffer, waar de hele buurt, het lokaal bestuur en scholen konden socializen bij een hapje en een drankje.

Het speelterrein kwam tot stand in samenwerking met Natureplay, dat aan de slag ging met de wensen van de buurt. Met de input van het lokaal bestuur en de kinderen kreeg het speelterrein zijn definitieve, originele vorm. De unit Groen van het lokaal bestuur zorgde voor de fijne groene afwerking.

Aan de inrichting van het speelterrein hangt een kostenplaatje van 90.000 euro. Het plein is niet alleen een speelterrein maar ook een ontmoetingsplek voor de hele buurt waar tal van nieuwe initiatieven kunnen ontstaan om kinderen en hun ouders plezier en ontspanning te bieden.

De kinderen konden punten verzamelen met leuke spelletjes en inwisselen voor een drankje in Bar Buur die bemand werd door de ‘superjuffen’ van de Sint-Pietersschool. Lekkerbekken mochten de wereldberoemde wafels van Hotel aan Zee naar eigen smaak versieren.

Samen wafels eten

Onder een schitterende lentezon klommen kinderen in de bomen, in de touwen, ze leefden zich uit op de trampoline, testten de 6-zitjesschommel of probeerden een ouderwets volksspelletje uit… Ook Jeugdhuis Ter®minus On Tour was van de partij… kortom àlle ingrediënten voor een geslaagd buurtfeest!

Ook burgemeester Bram Degrieck was erbij: “Iets nieuws, dat vraagt om een feestje. Samen wafels eten, mocht eind vorig jaar niet door corona, daarom maken we dat vandaag goed. Geniet van jullie nieuwe plekje. En natuurlijk mogen jullie af en toe kattenkwaad uitsteken, maar niet te veel!”