In een zaaltje in de Oostrozebekestraat kwamen de bewoners van de Beelshoek en Krekelstraat bijeen voor het zevende buurtfeest. Er waren 50 volwassenen en 15 kinderen ingeschreven voor de maaltijd. Na het aperitief was er keuze uit stoofvlees of vol-au-vent. Een delegatie van het gemeentebestuur kwam langs met de vlag van Goede Buurtstraat. Het comité bestaat uit Tom Vankeirsbilck, Andy Naeyaert, Jonathan Derhore en Sam Lannoo. (Patrick D./foto FODI)

