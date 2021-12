Buurtcomité Schewege plaatst voor 28ste keer kerststal: “Deze is voor Dirk, onze overleden erevoorzitter”

Het bouwen van de kerststal langs de Hillesteenweg is al 28 jaar een traditie. Dit jaar is het na het overlijden van erevoorzitter Dirk Vanrobaeys extra belangrijk voor het buurtcomité Schewege om de traditie in ere te houden.

Buurtcomité Schewege brengt de bewoners van het gelijknamige gehucht graag samen. Het plaatsen van een kerststal met kerstdrink willen ze steevast in ere houden. “Het is nu 28 jaar geleden dat de kerststal voor eerst in het straatbeeld verscheen”, zegt Pascal Uyttenhove.

“Het idee kwam indertijd van Alexander Demeyer en Danny Vanseveren. Bij de trekkersgroep hoorde ook Dirk Vanrobaeys, onze erevoorzitter die op 18 november op 63-jarige leeftijd overleed. Het plaatsen en onderhouden van de kerststal blijven wij zeker in ere houden. Dirk was grote fan van het kerstgebeuren en blijft aanwezig in onze gedachten.”

Sfeer en gezelligheid

Door de jaren heen kreeg de kerststal af en toe een opknapbeurt. Het resultaat dat nu te zien is, is prachtig. “Tien jaar geleden werd de kerststal ingezegend door pastoor Van Simaeys. Ook toen werden de kerstbeelden vernieuwd. Mijn echtgenote Iris Verbeke vervaardigde de beelden in hout en schilderde het geheel. Tijdens de zomer wordt de stal bovengehaald om de nodige herstellingen te doen. De kerststal brengt de inwoners van Scheewege samen. Zoals de traditie het wenst, maken wij daar een echt feest van.”

“We starten ’s morgens met lekkere boterkoeken, een kopje koffie met een hartverwarmende jenever en dan bezoeken wij alle buren. Die zorgen dan voor een drankje of een hapje en zo blijven wij contact houden. De week na Nieuwjaar wordt de stal afgebroken en veilig opgeborgen en daaraan koppelen wij een nieuwjaarsdrink met kerstboomverbranding. Dat brengt veel sfeer en gezelligheid in het straatbeeld.”

Genieten van zalige Kerst

Het comité organiseert jaarlijks een vijftal activiteiten. Naast de kersttraditie en nieuwjaarsdrink organiseert het een paashappening, een zomerfeest, een najaarsfeest en om de vijf jaar een verrassingsreis. Voor het eerst in die 28 jaar werd er een stop ingelast, door corona. Dat viel zwaar.

“In het jaar 2020 hadden wij te maken met de strenge coronamaatregelen en hebben wij een speciaal verzoekje gedaan naar de gemeente of we de kerststal toch mochten plaatsen. Gelukkig kan kerst dit jaar wel doorgaan. Voor de nieuwjaarsdrink wordt het bang afwachten met al de coronaperikelen. Laten we nu genieten van een zalige kerst, goede vriendschappen, leuke bijeenkomsten én een goede gezondheid.”

(NS)