Buurtcentrum Van Volden sluit de deuren

Buurtcentrum Van Volden aan het Joris Dumeryplein in Brugge gaat zondag 6 maart definitief dicht. De verhuis naar buurtcentrum Ten Hove in de Barrièrestraat in Sint-Michiels is aan de gang en in maart gaan de deuren er officieel open.

“Van Volden is sinds jaar en dag een begrip in West-Brugge. Dagelijks komen hier, als corona ons geen parten speelt, tientallen mensen over de vloer. Ze genieten van een maaltijd, van activiteiten en opleidingen of van gemoedelijk samenzijn. De sociale functie van Van Volden sprak en spreekt voor zich. Het is een bindmiddel voor de buurt en zijn bewoners. De binnentuin en het gebouw hebben nog steeds een unieke charme, maar de infrastructuur was dringend aan renovatie toe. We hebben enige tijd geleden de knoop doorgehakt en voor een nieuwe locatie gekozen”, vertelt John-Nathan Hocepied, coördinator Mintus Buurtcentra.

Uitgekiend comfort, te midden van het groen

Buurtcentrum Ten Hove ligt op een boogscheut van het station. Het wordt één van de grootste buurtcentra van Mintus, verdeeld over twee gebouwen. In het ene pand zijn er zalen voor activiteiten, vergaderingen en lesmomenten. In het andere gebouw is er een cafetaria, een aula en een biljartruimte. Het pand is volledig gerenoveerd, met aandacht voor energiezuinigheid en toegankelijkheid.

“We hebben de ambitie om ook hier buurtbewoners te ondersteunen, verbindend te werken en problemen te helpen oplossen. In Van Volden hielden we geregeld overlegmomenten met de wijkagent, buurtcomité Boeverie en tal van professionelen. Deze samenwerking met verschillende actoren uit West-Brugge – en nu ook Sint-Michiels – zullen we in buurtcentrum Ten Hove verderzetten”, neemt centrumverantwoordelijke Ann Dendooven zich voor.

“We beseffen dat de verhuis voor onze bezoekers een impact heeft, maar gaan hen maximaal ondersteunen”, verzekert Mintus-voorzitter Pablo Annys. “Afscheid van Van Volden betekent niet dat we ons publiek loslaten. We verwelkomen hen vanaf maart graag in de Barrièrestraat, waar ze in optimale omstandigheden kunnen doen wat ze hier altijd hebben gedaan: mensen ontmoeten, actief in de weer zijn, iets eten. Buurtcentrum Ten Hove biedt daarvoor uitgekiend comfort, te midden van het groen.” (CGRA)