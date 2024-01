Buurtbewoners zijn overlast door sluikstorters op privéterrein beu, stad grijpt in: “De ratten lopen hier over straat”

De buurtbewoners van de Westhinderstraat en de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende zijn het beu. Al maanden wordt een lege lap grond op de hoek van beide straten gebruikt als dumpplaats voor afval. “Dat zorgt voor ongedierte in de buurt, de ratten lopen hier over de straat”, klinkt het bij buurtbewoner Stefaan Verweirder (55).

Als we zelf een kijkje gaan nemen op de hoek van de Westhinderstraat en de Dokter Eduard Moreauxlaan dan zien we dat de situatie inderdaad schrijnend is. Stefaan – de man woont al jaren in de Westhinderstraat – wil de situatie aankaarten, want iedereen heeft er problemen mee, alleen wordt er volgens hem niets aan gedaan. “Het is in de eerste plaats de eigenaar van de lap grond die ervoor moet zorgen dat het opgeruimd geraakt”, vertelt Stefaan.

Het zijn vooral zakken die er gedumpt worden, maar ondertussen ligt er ook een zetel, een statief en allerhande andere materialen. “Vuil trekt vuil aan”, stelt Stefaan, die zegt namens de hele buurt te mogen spreken. “We zien dikwijls mensen stoppen met hun wagen. Daarna vliegen de zakken met restafval gewoon over de omheining om vervolgens weg te rijden zonder ook maar na te denken over waarmee ze bezig zijn.”

Immense stank

Het resultaat is een immense stank. “Nu vriest het, maar als het warmer weer is, dan is de stank hier niet te harden”, duidt de man. “Net daarom willen we ingrijpen voor het warmere weer eraan komt, want het gaat vooral om restafval. Maar inderdaad, ook een zetel werd hier al gedumpt. In plaats van ermee naar hier te rijden, zouden ze er beter mee naar het recyclagepark rijden. Eigenlijk snap ik dat niet, want ze moeten sowieso die verplaatsing naar hier maken.”

En zoals steeds trekt vuil ook ongedierte aan. “Ik zie heel vaak ratten over straat lopen als ik ’s morgens naar mijn werk vertrek. Die komen allemaal van daar. Net daarom moet er zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. Ik heb ondertussen de burgemeester al enkele keren op de hoogte gesteld, die mij ook altijd netjes heeft geantwoord. Hij is dus op de hoogte van de situatie. De eerste keer was in oktober, maar ondertussen werd er nog enkele actie ondernomen van de kant van de eigenaar.”

Eigenaar tot orde roepen

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) ging na de klachten zelf poolshoogte nemen. “Ik heb daar foto’s van genomen en onze juridische dienst en de dienst handhaving een dringend verzoek bezorgd om de eigenaar tot de orde te roepen. Zo is de omheining rond het terrein absoluut niet hoog genoeg. Hij wordt dus aangemaand om die omheining te verhogen. Daarnaast moet hij het terrein proper maken. De diensten zullen de eigenaar nu op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan volgens er juridische stappen.”