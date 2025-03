Buurtbewoners voeren actie tegen woonproject met 29 nieuwe woningen:“Wij willen dat de plannen terug naar de tekentafel gaan”

Ongeruste buurtbewoners uit de Sint-Godelievewijk in Sint-Michiels tekenen massaal bezwaar aan tegen de bouwplannen van een nieuwe wijk met 29 woningen op de site Groenhof. De bewoners verzetten zich tegen de grootte en vorm van de huidige bouwplannen. “Wij zijn niet tegen de komst van sociale woningen maar de brede buurt wil meer inspraak. De plannen voldoen ook niet aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2016”, zegt Patrick De Molder, voorzitter van het actiecomité Sint-Godelieve.

Het Groenhof was vroeger ook al een kleinschalige sociale wijk met een twaalftal woningen in totaal. Dit gaat over woningen voor ouderen met elk één bouwlaag en ook enkele gezinswoningen. “Die waren verouderd, en daarom werd er beslist om ze af te breken en er nieuwe woningen te bouwen”, legt Patrick De Molder uit.

Het nieuwe bouwproject van Vivendo moet ruimte bieden aan 29 gezinnen.

Onvrede in de buurt

De bouwplannen werden in samenspraak met de directe buren besproken maar volgens het actiecomité is het noodzakelijk om de brede buurt erbij te betrekken. “Ik heb gesprekken gehad met de directe buren en uit die gesprekken hoorde ik dat ze zich overdonderd voelden. Plots kregen ze een brief met de mededeling dat er een groot project komt. Uiteindelijk werd er besloten om iets lager te bouwen en de oriëntatie een beetje te wijzigen. Maar fundamenteel verandert het niet”, zegt Patrick.

De ongerustheid in de buurt bleef en de buurt besloot om actie te ondernemen. “Ik heb toen een oproep gelanceerd en al snel kreeg ik respons. Binnen 2 weken hadden we al 50 mensen bij elkaar gebracht”, zegt Patrick. Het actiecomité kwam tot leven alsook een Facebookgroep die ondertussen al meer dan 100 leden heeft. In de wijk worden ook affiches opgehangen die de bezorgdheden benadrukken.

Bezorgdheden

Het voorgestelde project is volgens buurtbewoners niet op maat met de Sint-Godelievewijk. Bewoners vrezen dat het project de open en groene buurt zal omvormen tot een dichtbebouwd gebied, waarbij muren en gebouwen het zicht wegnemen en doorsteekjes voor zwakke weggebruikers zullen verdwijnen. Ze benadrukken dat het Groenhof vroeger een kleinschalige sociale wijk was en vrezen dat de geplande 29 woningen de wijkidentiteit zal aantasten.

De buurt maakt zich ook zorgen om de bevolkingsdrukte en de woonomstandigheden van de toekomstige gezinnen. “Als de woningen er komen dan willen we dat het comfortabele woningen zijn. In de voorschriften van stad Brugge, staat dat er tuinen voorzien moeten worden bij alle woningen. Op de plannen is te zien dat de helft van de woningen voorzien is van een tuin en de andere woningen worden voorzien van terrassen. Volgens het actiecomité is de afwezigheid van de tuin niet het enige dat niet overeenkomt met de richtlijnen van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan. Ook de afstand van perceelgrenzen, de bouwrichting en het behouden van de visuele lijn met het historische Kasteelpark strookt volgens het actiecomité niet met het RUP van 2016.

Bewoners vrezen dat de komst van 29 woningen voor extra verkeer en parkeerproblemen zal zorgen. “In de directe omgeving van de wijk zijn twee scholen, per uur passeren er 6 bussen en er staan nu ook redelijk veel auto’s geparkeerd. In de plannen worden er weinig extra parkeermogelijkheden voorzien wat tot parkeerschaarste zal leiden”, zegt Patrick.

Vraag tot herziening

Het actiecomité Sint-Godelieve wil dat de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan nageleefd worden en wil in samenspraak met het stadsbestuur en Vivendo een kwalitatief plan op maat van de wijk uitwerken. “Wij willen de politiek erop wijzen dat wij bestaan en wat onze bezorgheden zijn”, zegt Patrick De Molder.

We probeerden Doenja Van Belleghem, voorzitter van Vivendo te bereiken maar kregen momenteel nog geen antwoord.