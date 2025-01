Buurtbewoners vangen bot bij beroep tegen komst van toeristisch complex in Raversijde: “De overlast tijdens de bouw en na ingebruikname zal groot zijn”

In december 2023 werd een omgevingsvergunning verleend om een toeristisch complex te bouwen met zeventig verblijven en een ondergrondse parkeergarage. Het project zou gebouwd worden in de Middenlaan in de Oostendse wijk Raversijde. Buurtbewoners kantten zich echter tegen de bouw en tekenden beroep aan tegen de beslissing. Dat beroep werd nu verworpen.

Het gaat om een project in Raversijde. Het toeristisch complex zal grenzen aan de Westlaan, de Transvaalstraat en de Zeelaan, met hoofdingang in de Middenlaan. Maar daarvoor moet eerst een pand gesloopt worden in de Middenlaan 65. Het toeristisch complex zal uit vier bouwlagen bestaan met een hellend of plat dak. Het zal zeventig vakantiewoningen en studio’s tellen en in de parkeergarage zal er plaats zijn voor zestig auto’s. Er komt ook een binnenplein met een speelzone en een petanquebaan.

Tussen 16 maart en 15 april 2023 werden tijdens het openbaar onderzoek al negentien bezwaarschriften ingediend tegen de bouw van het complex. Toch werd er op 9 juni 2023 door het college van burgemeester en schepenen toch een omgevingsvergunning verleend. Buurtbewoners tekenden in juli 2023 beroep aan tegen die beslissing en even leek het erop dat ze hun slag thuis zouden halen. De provinciale omgevingsambtenaar adviseerde immers in zijn verslag om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te vernietigen. Toch verklaarde de provincie in december 2023 dat het beroep ongegrond is. De omgevingsvergunning werd dan toch verleend.

Buurtbewoners vrezen overlast

Uiteindelijk trokken de bewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar hun beroep werd verworpen. Die bewoners wonen allemaal in de directe omgeving van het project en vrezen nu heel wat overlast. “Er zal enerzijds hinder zijn door vrachtverkeer, enerzijds tijdens de bouw, maar ook eens het complex in gebruik is”, vertelt Matthias Maelfeyt (43). “Dit complex zal bovendien voor een enorme toename aan toeristen – er is plaats voor maximum 140 gasten – zorgen in de anders zo rustige wijk.”

Het garagecomplex biedt plaats aan zestig wagens en dat terwijl er zeventig kamers zullen zijn. “Dat betekent dat er extra parkeerdruk zal zijn in de omliggende straten”, vertelt een andere buurtbewoner Koen Plyser (54). “Er wordt gemikt op het openbaar vervoer, maar iedereen weet dat de meeste mensen die aan de kust verblijven, met de auto komen. Het is hier sowieso al drukker geworden ten opzichte van vroeger, zeker sinds de aanleg van het provinciaal domein hier vlakbij. De parkeerdruk is tijdens de zomermaanden al groot en dat zal er nu niet op verbeteren.”

“Dit complex zal voor een enorme toename aan toeristen zorgen in de anders zo rustige wijk” – Matthias Maelfeyt

Waar het toeristisch complex met vier bouwlagen komt, stond vroeger een jeugdverblijf met enkel een gelijkvloerse verdieping. “Ik zal sowieso de zon niet meer zien”, vertelt Anjes Demey (62). “Vroeger scheen die bij ons binnen, dat zal met die vier bouwlagen niet meer het geval zijn.”

De buurtbewoners vrezen ook schade aan hun huizen door de bouw van het complex. “Juridisch zijn we uitgeprocedeerd, maar we gaan nu wel een plaatsbeschrijving laten opmaken van ons huis. Op die manier kunnen we de schade aantonen na de bouwwerken. Het gaat hier om kleigrond. Heel weinig huizen staan echter op palen. We vrezen dus verzakkingen”, besluit Matthias.