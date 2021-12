Buurtbewoners van de Sint-Pietersstraat in Izegem zijn de overlast ‘stinkend moe’

Een aantal buurtbewoners van het ‘Sint-Pietersstraatje’, zowat dé uitgaansbuurt tijdens het weekend, vinden dat er daar het laatste half jaar sprake is van een toename van geluidsoverlast en vandalisme. “Tot op vandaag grijpt de stad en de politie onvoldoende in”, zegt Vick Nollens, die met haar man en twee kinderen van drie en anderhalf jaar in het begin van de Krekelstraat vlakbij ‘dé Izegemse horecastraat’ woont.

Een aantal buurtbewoners van de Sint-Pietersstraat zijn de geluidsoverlast en de dronken cafégangers in de weekends in het Sint-Pietersstraatje ‘stinkend moe’. Volgens de meeste buurtbewoners was het daar een gezellige uitgaansbuurt. Volgens de ‘klagers’ is de situatie daar verslechterd sinds café Ariba daar de deuren opende. De eigenaar van de zaak voelt zich geviseerd. Maar ook de stijgende populariteit van het horecastraatje, waardoor het nachtleven er tot vroeg in de morgen duurt, kan aan de oorzaak liggen van de overlast.

“Mijn man en ik hadden toen we hier een huis kochten geen enkel vermoeden dat wij en de kinderen hier een jaar later vele weekends slapeloze nachten zouden meemaken”, zegt Vick Nollens (31). “Het is hier al bijna een half jaar kommer en kwel. Voor ons, maar ook voor andere buren. Zware geluidsoverlast van de swingende dansmuziek, dronken cafégangers, wildplassers, vechtpartijen, stukgegooide glazen… En ga zo maar verder. Dat duurt vaak tot 5 à 6 uur ‘s morgens. Ik weet dat omdat ik als winkelverantwoordelijke werk in Wevelgem, ook op zondag. Dan vertrek ik om 5.30 ’s morgens naar de winkel en ga via het Sint-Pietersstraatje naar mijn auto. Vaak krijg ik dan schunnige opmerkingen te horen. En dan is er de materiële schade die sommige beschonken cafégangers aanrichten. Onlangs vielen twee dronkaards al vechtend op de motorkap van mijn auto. Wie zal er voor de schade mogen opdraaien?”

De man van een ouder koppel die in het begin van de Sint-Pietersstraat woont en anoniem wil blijven (uit vrees voor represailles), zegt dat hij in het ‘oog van de storm’ woont. “Hier in dat deel van de Sint-Pietersstraat staat geen camera”, zegt hij. “Maar ik zag wel al dat auto’s op de parking rechtover door dronken gasten beschadigd werden. Jammer genoeg kan ik niet zo goed meer uit de voeten”, zegt de man met een knipoog.

Over de politiecontroles zeggen sommige buren: “De combi’s rijden hier gewoon door, maar van uitstappen en ingrijpen is zelden sprake.”

Ik kan toch niet aan de politie vragen om daar een ganse nacht te patrouilleren?

Vick en een aantal andere buren gingen al protesteren voor de gemeenteraadszitting van oktober. “De burgemeester beloofde toen dat hij ons zou uitnodigen op het stadhuis, maar tot op vandaag hoorden we daar nog niets van”, vervolgt Vick. “Hij zei ook dat er afspraken zouden gemaakt worden met de horeca-uitbaters. Wij willen gewoon dat de stad zich inzet voor de leefbaarheid van de buurt, zoals dat vroeger was.”

Ingrijpen

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat hij zich heel goed bewust is van de problemen in de Sint-Pietersstraat tijdens de weekends. “Wat de geluidsoverlast betreft moet ik zeggen dat alle horecazaken die muziek draaien verplicht een geluidsbegrenzer op hun muziekinstallatie moeten hebben. De klachten van vandalisme in de straat en de nabije omgeving zijn van een andere aard. Bij mijn weten gebeuren daar wel veel politiecontroles, ook preventief, en ik mag er vanuit gaan dat die correct gebeuren. Er werden ook al diverse gasboetes uitgeschreven. Maar ik kan toch niet aan de politie vragen om daar in het weekend een ganse avond en nacht een patrouille in de straat te zetten? En ja, ik heb de buurtbewoners beloofd dat ik hen zou uitnodigen. Maar wel nadat ik van de politie de nodige bestuurlijke documenten kreeg en een evaluatie kan maken van wat daar gebeurt. Ik kwam wel al samen met de horeca-uitbaters waar we enkele maatregelen bespraken. Bijvoorbeeld een ‘sas’ maken aan de ingang van de cafés die tot in de late uren muziek draaien. Op piekmomenten zullen we zorgen voor extra fietsstallingen.”

De naaste buur

David Stekelorum van café Ariba zegt dat zijn zaak geviseerd wordt. “Door een naaste buur van ons café die overal rondbelt en de problemen op de spits drijft”, zegt hij. “Ik begrijp niet waarom geen enkele buurtbewoner contact opnam met mij om de zaak uit te klaren. Ik nodigde zelf wel de vrouw van die naaste buur trouwens al twee keer uit om over die ‘problemen’ te spreken, maar ze kwam twee keer niet af. Er was inderdaad al een vergadering van de burgemeester met de horeca-uitbaters. Maar we waren daar maar slechts met twee horeca-uitbaters aanwezig: Melissa van ‘t Hemelhuys en ikzelf. Ik stelde daar zelf voor om een sas in mijn café te maken om het geluid van de muziek binnen te houden. En als er overlast is ‘s morgens vroeg om 5 uur, dan komt dat niet uit mijn café. Wij sluiten al om 3 à 3.30 uur.”