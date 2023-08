Buurtbewoners trekken alarmbel over twee kraakpanden: “We slapen geen nacht meer gerust”

Sinds krakers zich helemaal thuis voelen in twee leegstaande panden in de Molenstraat in Roeselare voelen de buurtbewoners zich er erg ongemakkelijk. “We slapen geen nacht meer gerust”, aldus bewoonster Isolde Buteneers.

Zij ging maandagavond rond in de buurt met blaadjes om de omwonenden aan te moedigen om bij elke onregelmatigheid in en rond de twee kraakpanden de politie te verwittigen.

Verschillende bewoners van de Molenstraat zijn het meer dan beu. Sinds enkele maanden maakt een groep krakers gebruik van twee leegstaande panden. “Een buurvrouw vertelde me in juni dat er beweging in de twee huizen was. Voordien was er al een probleem met krakers iets verderop in de straat, maar we denken dat die nu enkele huizen zijn opgeschoven”, aldus bewoner Yves Dewil. Hij woont bijna drie jaar in een nieuwbouwwoning die aan beide kraakpanden paalt. “Het ene huis staat al sinds 2018 leeg, in het andere huis woonde tot voor enkele maanden een vriendelijke Fransman. We kenden geen overlast, maar deze zomer is alles serieus veranderd.”

Overlast

Dat merkt ook Isolde Buteneers, die iets verderop in een appartement woont. “We slapen geen nacht meer gerust. De krakers zorgen voor nachtlawaai en overlast. Vorige week vrijdagochtend moest de politie hier nog tussenkomen voor een vechtpartij. Er hangen hier voortdurend rare individuen rond in de buurt, onlangs was ik hier nog getuige van een fietsdiefstal.” Isolde stapte inmiddels naar het stadsbestuur toe en de bewoners legden ook klacht neer bij de politie. “Dit is echt niet meer leefbaar voor ons, we zullen actie ondernemen tot er hier iets verandert.”

Als waarnemend burgemeester luisterde Bart Wenes (CD&V) vorige week naar de bezorgdheden van Isolde en de buurtbewoners. “We hebben weet van de situatie en hebben een goed overleg gehad. De twee panden zijn private eigendom. We hebben de eigenares al tot twee keer toe aangeschreven en haar gevraagd om de huizen goed genoeg te beveiligen. Voorlopig heeft ze dat nog niet gedaan. We dringen aan dat ze dat zo snel mogelijk wel doet.” De stad raadt alle buurtbewoners aan om de politie te verwittigen wanneer ze iemand in de woningen zien gaan. “Door te melden en te bellen kan er actie ondernomen worden”, aldus Wenes.

Ook Isolde en Yves moedigen iedereen in de buurt aan om bij verdacht gedrag de politie op te bellen. Maandag buste Isolde briefjes waarop die oproep duidelijk staat vermeld. “En ook de ‘bewoners’ van de kraakpanden krijgen een briefje in de bus waarop duidelijk staat dat ze hier niets te zoeken hebben”, aldus Isolde.