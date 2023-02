Buurtbewoners Ter Boye klinken op het nieuwe jaar

Wat acht jaar geleden startte met het idee om de buren in de nieuwjaarsmaand bij elkaar te brengen en hen het beste te wensen voor het komende jaar, is ondertussen uitgegroeid tot een mooie traditie in de Tieltse wijk Ter Boye. Ten huize Johny Hallaert en Marleen Maes was het zondagmorgen dan ook gezellig druk. Er werd gezorgd voor een uitgebreid ontbijtbuffet en met de aanbouw van enkele partytenten was er dan ook snel voldoende plaats om de 80-tal bewoners van de wijk een warm plaatsje te geven. “Niet dat we elkaars deur platlopen, maar als het nodig is weet je dat je kan rekenen op je buren en dat is goud waard”, laat Johny ontvallen. (WME/foto WME)