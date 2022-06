Buurtbewoners protesteren tegen komst van padelvelden in Oostende: “Een standpunt innemen is vandaag onmogelijk, want er is nog geen dossier”

De buurtbewoners van de wijk Baanhof hielden onlangs een protestactie in de Stuiverstraat tegen de komst van padelvelden tussen het oefencomplex van KV Oostende en hun wijk. Alleen is er momenteel nog geen concreet dossier. “De private investeerder heeft bij ons alleen maar gepolst wat de mogelijkheden zijn van het braakliggend terrein”, klinkt het bij schepen van Ruimtelijke Ordening, Kurt Claeys (Open VLD).

Een private ondernemer zou momenteel bezig zijn met het ontwerp om enkele padelvelden neer te poten in de Sluiverstraat, tussen het oefencomplex van KV Oostende en de wijk Baanhof. De buurtbewoners willen nu al de stad duidelijk maken dat ze dat niet zien zitten en hielden daarom een protestactie. Het stuk grond waar het over gaat zou ongeveer een tiental padelvelden kunnen herbergen en is ongeveer twee voetbalvelden groot.

“We kunnen verschillende redenen opnoemen waarom we de komst van padelvelden niet zien zitten”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Mensen die hier zijn komen wonen, hebben gekozen voor rust en voor het open karakter van de buurt. Padelvelden zullen daar gegarandeerd een einde aan maken. Het continu gekletter en gestuiter van die ballen, zal verschrikkelijk veel overlast veroorzaken. Bovendien zal het extra verkeersdrukte met zich meebrengen en het is hier al zo druk.”

Inspraak

De buurtbewoners polsten al verschillende keren naar de plannen bij het stadsbestuur. “We horen dat de plannen nog steeds bestudeerd worden”, gaat het verder. “Daarom willen we ons ongenoegen vroegtijdig uiten. Het stadsbestuur claimt dat ze inspraak van haar inwoners hoog in het vaandel dragen en net daarom hopen we dat er naar onze bezorgdheden wordt geluisterd en dat de plannen afgewezen worden.”

“Een padelveld is tot op vandaag niet ingedeeld als een hinderlijke inrichting of activiteit. Maar dat zegt de investeerders eigenlijk: ‘doe maar jullie zin’. Ondenkbaar vinden wij dat en zeker als die terreinen ook nog eens naast een woonwijk komen te liggen. Niet alleen in Oostende is er protest tegen padelvelden, we zien het ook in andere steden en gemeenten. In Niel, in Antwerpen, werden de plannen door het lokaal bestuur afgewezen na protest van de buurt. We hopen dat er ook hier naar ons geluisterd wordt”, aldus de buurtbewoners.

“Die gronden behoren toe aan het sportpark De Schorre”, stelt schepen Kurt Claeys. “Op die velden mag er recreatie en actieve beoefening van sport plaatsvinden. De private ondernemer is daarvan op de hoogte en heeft alle info gekregen over de mogelijkheden van het terrein. Hij is daar nu mee aan de slag. De buurt en de invloed van zoiets in de buurt spelen een rol in het dossier, als het binnenkomt. Dat is tot op heden nog niet zo. Ik heb er het volste vertrouwen in dat die mensen met alle aspecten rekening zullen houden. De aanvraag zal echter bekeken worden op het moment dat de aanvraag bij ons binnenkomt.”