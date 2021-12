Buurtbewoners Mispelplein klagen over overlast door werken

STENE De buurtbewoners van het Mispelplein klagen de overlast aan die ze ondervinden door de werken. Momenteel worden er woningen en appartementen gebouwd. De bewoners vinden het niet kunnen dat er te snel wordt gereden, er dag en nacht wordt gewerkt en de straten vuil achtergelaten worden. Schepen Kurt Claeys reageert dat er in het verleden al werd ingegrepen en dat men dit nu opnieuw zal doen.

Op de voetbalvelden aan het Mispelplein in Stene realiseert de Waregemse projectontwikkelaar ION binnenkort het nieuwe woonproject Mispel met 48 woningen en 13 appartementen, gelegen in een doorwaadbaar park. Ondertussen zijn de werken volop aan de gang. Tot ongenoegen van de buurtbewoners, die aan de alarmbel trokken bij de mandatarissen van Vooruit Oostende. “Het was hier leuk en rustig wonen, tot men met de werken begon”, vertellen buurtbewoners Ingrid Nowé, Joseph Hicks, Marc De Wulf en Roger Daenekint. “De aannemers hebben een toelating om dag en nacht te werken, en dat doen ze ook. Om vier uur ‘s morgens rijden hier vrachtwagens door de straat. We kunnen geen glas water meer op de salontafel zetten zonder dat het ervanaf valt. De voetpaden worden helemaal kapotgereden.” De bewoners probeerden al meerdere keren het stadsbestuur te contacteren: “We vulden verschillende signaalkaarten in, waar geen reactie op kwam. Over de voetpaden kregen we te horen dat die pas hersteld zouden worden nadat de werken zijn afgerond. Maar die werken zullen zeker nog tot 2025 duren. De hele buurt klaagt; ook de mensen van het Oud Vliegveld.” “Toen hier de eerstesteenlegging plaats vond, was het nog nooit zo proper geweest”, gaat Ingrid verder. “Maar sindsdien staat het hier bijna altijd onder water. Bovendien rijden de vrachtwagens en al het werfverkeer heel snel. Er zullen hier zeker nog ongevallen gebeuren.”

Rustperiodes

Ze stapten naar de Wijkbubbels van Vooruit Oostende. De partijleden gaan het probleem nu aankaarten op de raadscommissies en de gemeenteraad. “Leefbaarheid en verkeersveiligheid moeten in iedere wijk prioriteit zijn, maar we moeten vooral luisteren naar de noden van de wijkbewoners”, zegt raadslid Karel Labens. “We zullen dus moeten bekijken of er rustperiodes kunnen worden ingelast.” Bevoegd schepen Kurt Claeys (Open VLD) is zich bewust van de problemen: “Bij de start van de werken hebben wij verschillende klachten binnen gekregen”, reageert hij. “Dat de vrachtwagens te snel rijden, de werken te vroeg starten, de straten er vuil bij liggen. Wij hebben toen iedere keer contact opgenomen met de projectontwikkelaar, die ervoor zorgde dat de regels goed worden opgevolgd. Dat is altijd goed verlopen. Deze week kregen we opnieuw een klacht binnen; we zullen opnieuw dezelfde procedure volgen. In het verleden hebben we dit ook opgenomen met de politie, die hier extra op controleerde.”

De beschadigde voetpaden. © GLO

Geen vergunning

“Voor alle duidelijkheid: er is geen vergunning om ‘s nachts te werken. De aannemers moeten het politiereglement volgen. Het is verboden om materialen te leveren tussen 22 uur en 6 uur. We merken dat er vaak problemen zijn als er een nieuwe onderaannemer van start gaat. Ik wil zeker ook opmerken dat de bewoners ons altijd kunnen bereiken. Wij gaan ermee aan de slag.”

Ook projectontwikkelaar ION zelf reageert kort op de verzuchtingen van de buurtbewoners. “We zijn op de hoogte gebracht van de ongemakken die een aantal omwonenden ondervinden en tonen uiteraard begrip voor hun verzuchtingen. Daarom nemen we contact op met onze verschillende partners in dit project en zullen we samen met hen naar oplossingen zoeken. We zijn ervan overtuigd dat we deze ongemakken snel kunnen aanpakken”, luidt het.