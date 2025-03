Buurtbewoners klagen over vuile halfharde wandelpaden in pas heringericht Minnewaterpark in Brugge

Nogal wat omwonenden van het Minnewaterpark in Brugge klagen erover dat de paden van het nog niet zo lang heringerichte stadspark zorgen voor erg vuile schoenen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed eiste een halfharde verharding in de werelderfgoedstad.

Brugs gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit), die in de buurt woont, kreeg vele klachten van de buurtbewoners: “Je hond uitlaten of even een ommetje maken zorgt voor veel schoenenopkuiswerk, ook al blijf je op het wandelpad. Zeker ook bij droog weer.”

De politica deed zelf de proef op de som en keerde terug met vuile schoenen. In een schriftelijke vraag polste ze bij het stadsbestuur om een ‘minder waterachtige laag’ op de wandelpaden.

Minder comfort

Het antwoord van burgemeester Dirk De fauw luidt als volgt: “De paden op de Vesten en in het Minnewater zijn uitgevoerd als halfverharding in dolomiet, op uitdrukkelijke eis van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het Agentschap laat een verharding zoals asfalt, natuursteen of uitgewassen beton op deze sites niet toe.”

“Dit bleek recent nog bij de besprekingen met het Agentschap naar aanleiding van de opmaak van het Landschapsbeheerplan voor de Brugse Vesten en de herinrichting van het Minnewaterpark. De vermelde punten, zoals vuilheid aan schoenen, slijkerig en zachtheid, zijn eigen aan dit type halfverharding, in het bijzonder in nattere en koudere periodes en op plaatsen met een vochtige grond.”

“Het comfort van een halfverharding kan niet vergeleken worden met die van een volwaardige verharding zoals bijvoorbeeld asfalt. De bovenlaag zoals ze nu is aangebracht op deze sites blijft; er komt geen andere laag meer bovenop.”