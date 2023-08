Buurtbewoners klagen over toenemende vuilnisbelt aan Triamant in Geluwe, stad grijpt in

Buurtbewoners van de woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe klagen over de toenemende vuilnisbelt aan één van ingangen op de zijkant van Triamant. Er ligt een stapel niet reglementaire zakken in alle kleuren. Daarnaast ook veel flessen, plastic, papier, karton, dozen met kledij en kapstokken, zelfs een wasrek. Er slingert papier rond en het stinkt er. Maar er is voor de omwonenden goed nieuws want de stad Wervik grijpt in. “Normaliter wordt alles vrijdag door onze diensten opgehaald”, zegt waarnemend burgemeester Bercy Slegers (CD&V).

Op woensdag is er in opdracht van de afvalintercommunale Mirom Menen wekelijks de ophaling van huisvuilzakken maar al die andere rommel nemen ze uiteraard niet mee. Door het faillissement van Triamant kreeg iedereen van de curator een aangetekende brief dat het huurcontract onmiddellijk wordt opgezegd. De bewoners moeten zo rap mogelijk verhuizen. Er is een leegloop aan de gang. Voornamelijk Polen maar ook onder meer Litouwers Oekraïners en Roemenen wonen er nog altijd. Ze werken in ons land.

Privaat terrein

De elke dag groeiende vuilnisbelt bevindt zich in de buurt van de volkstuintjes aan de straatkant. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) is op de hoogte van de voor de buurt onfrisse situatie. Hij is momenteel met vakantie. “De burgemeester heeft dit aan de politie en curator gemeld”, zegt Bercy Slegers.

“Dit is privaat terrein. In afspraak met de vroegere uitbating haalde Mirom er de groene en blauwe zakken op. Het andere afval niet want dit is sluikstort. De afspraken blijven geldig, Mirom blijft de groene en blauwe zakken meenemen. De curator zal de rest moeten opruimen.”

Factuur naar curator

Ondertussen is er na overleg met de algemeen directeur van de stad Wervik een nieuwe wending. “Ik ben ter plaatse geweest”, zegt de waarnemend burgemeester. “We gaan het zelf ophalen, een factuur opmaken en opsturen aan de curator. Er zal ook een bestuurlijk verslag worden opgemaakt.” (EDB)