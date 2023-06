Buurtbewoners klagen over staat van Oostendse City River: “De laatste maanden een stort geworden”

In 2019 is men gestart met de aanleg van een 300 meter lange stadsrivier op de Oosteroever, waarbij bufferen en infiltratie van regenwater in combinatie met waterbeleving centraal staan. Vandaag ziet het project er volgens buurtbewoners verwaarloosd uit.

Met de Cityriver werd in 2021 een belangrijk onderdeel van het masterplan van de Oosteroever afgewerkt. De City River heeft een enorme bergingscapaciteit van 300.000 liter regenwater bovengronds en nog eens 220.000 liter ondergronds. De stadsrivier zwelt aan bij regen en neemt zijn oorspronkelijke stroombreedte weer aan als de regenbui voorbij is. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt om bijvoorbeeld straten schoon te spuiten of de beplanting water te geven bij langere droogte.

Zelf afval rapen

Alleen stroomt daar volgens buurtbewoners al even geen water meer door en ziet de site er verwaarloosd uit. “Alle buurtbewoners waren in het begin heel nieuwsgierig naar het project”, zegt een buurtbewoner die zegt voor alle buurtbewoners te spreken. “We wandelden er met onze honden, rustten er wat uit op de bankjes en genoten van het uitzicht. Tot een tijd geleden: we zagen stilstaand water, afval tussen de beplanting, planten die niet meer verzorgd werden en pompen die niet meer draaiden. Een keer per week gingen mijn vrouw en ik zelf afval rapen, maar dat was onbegonnen werk. De laatste maanden is het een stort geworden.”

Maand regenwater bufferen

Schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Openbaar Domein, reageert: “De pompen van de City River werken vandaag goed. Wel is het zo dat er, bijvoorbeeld bij het recente onweer, een storing kan optreden in de draadloze verbinding waarmee de pompen worden aangestuurd. Hierdoor kunnen de pompen wel uitvallen. Ik heb Farys, die instaat voor het beheer en onderhoud, gevraagd om dit nauwgezet op te volgen. De City River kan ongeveer een maand regenwater bufferen. Als er natuurlijk een langere droge periode is, zoals we onlangs hebben gehad, kan die droog komen te staan. Maar dat is perfect normaal. Het zou al te gek zijn om de City River dan te vullen met leidingwater.”

Innovatief project met stevig prijskaartje

Verwaarloosde vuile boel

Op woensdag 8 september 2021 vond er in de Cityriver een eendjesrace plaats. De allereerste eendjesrace werd meteen ook de laatste, want water stroomt er sinds een jaar niet meer door de stadsrivier. Buurtbewoners zijn dan ook niet te spreken over de staat van het mooie project. “De luid aangekondigde Cityriver die er – naar mijn mening heel mooi uitzag – is op vandaag een verwaarloosde vuile boel”, zegt een buurtbewoner die liever anoniem wenst te blijven. Hij zegt gesteund te worden door heel wat andere buurtbewoners.

Ook op sociale media zijn de reacties niet mals. Vooral het stadsbestuur krijgt het hard te verduren.