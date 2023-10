Buurtbewoners ergeren zich aan basketdoelen en willen ze weg via petitie en vrederechter: “Van de pot gerukt”

Met een petitie en een procedure voor de vrederechter proberen bewoners op de Markt van kustgemeente De Panne een paar basketdoelen weg te krijgen. Jongeren zouden er te veel overlast veroorzaken.

“Op dit basketplein schep je elke dag plezier tussen 8 en 22 uur. Respecteer de nachtrust en laat geen afval achter op deze locatie.” Het opschrift onder een van de basketdoelen op de Markt van De Panne is duidelijk. Maar volgens sommige bewoners worden die richtlijnen niet gerespecteerd.

Poging tot verzoening

“Ik en andere bewoners ondervonden overdag en ’s nachts overlast van het constante gekets van de bal op tegels, een ondergrond die niet geschikt is”, zegt Piet Vercaemst (66), die vorig jaar in De Panne kwam wonen op de vierde verdieping van een flatgebouw naast de doelen.

De man werd onlangs voorzitter van Vlaams Belang in De Panne. “Maar met politiek heeft dit niks te maken”, zegt hij. “Zieke bewoners worden zelfs uitgescholden door sommige hangjongeren, die niet van hier zijn. Ze maken ons bang. Het gemeentebestuur gaf geen enkel gevolg aan onze verzuchtingen, waarop ik een brief schreef naar de vrederechter. Een buurtbewoner kwam met het idee van een petitie om meer gewicht te geven aan onze procedure. We zamelden 83 handtekeningen in. De burgemeester was aanwezig bij een poging tot verzoening door de vrederechter, maar die is mislukt. Moeten wij dan maar verhuizen?”

Petitie gescheurd

“Plots zag ik die petitie uithangen in de inkom van ons flatgebouw. Ik was gechoqueerd”, zegt José Decoussemaker (80). “Na een uurtje was dat blad al kapot gescheurd door een andere bewoner. Ik ben op de Markt geboren en getogen. Na lange omzwervingen en zeven keer verhuizen ben ik hier weer aangespoeld en woon ik met mijn vrouw op een zesde verdieping bij de Markt, weliswaar wat verder van de doelen. Ik heb afgelopen zomer ook gemerkt dat er wel eens gebasket werd na 22 uur, maar dat was zeker niet elke dag. Bij mooi weer slapen we met de ramen open en we hadden er geen last van. We mogen blij zijn dat de jeugd nog buiten wil spelen in plaats van voor een scherm te zitten. Wie overlast ondervindt na 22 uur, moet de politie maar bellen.”

Bliedemaker

Decoussemaker is de man achter De Bliedemaker, een lokale blog met “positieve informatie”. “Ik kan aannemen dat ouderen kwaad worden als ze zich daarop focussen, maar ik let daar niet op en voor mij is er dus geen probleem. De Markt is de beste plek in de gemeente voor permanente bewoning en moet een feestplein blijven. Ik geniet van het lawaai van spelende kinderen. Het gaat hier trouwens niet om basketprofs.”

De Markt blijkt de bakermat van basketclub KBBC De Panne. “Ik ben een oud-basketter, helaas in elke betekenis”, lacht de 85-jarige Benny Bossuyt op een terrasje vlakbij. “In de jaren ‘50 werd daar voor het eerst een basketveld ingericht en dat bleef er nog jaren liggen. Wij ruimden zelfs sneeuw op de Markt om te kunnen spelen. Het was een succesverhaal in een sympathieke periode. Klachten van omwonenden? Dat was toen ondenkbaar. Over het minste wordt nu gezaagd. Onterecht, zolang het geen verzamelplaats wordt van halve hooligans.”

“If you hate it, leave it”

Het gemeentebestuur plaatste de doelen er sinds corona. “Om tegemoet te komen aan behoeften van jongeren”, zegt sportschepen Stéphane Buyens (ACT!E). “Ze hebben de doelen zeer goed ontvangen. Ook de oppositie deed dat. De Markt is vrij ruim en leeft, dankzij een fontein en de vele terrasjes. De ontwikkeling van kinderen en hun sociaal leven worden het best gekoppeld aan sport en beweging. Een beetje basket of gestoei in de fontein gaat het verschil niet maken.”

“De voornaamste klager woont hier nog niet lang en is lid van Vlaams Belang”, zegt Buyens. “Die partij is gemaakt om keet te schoppen en de boel te verzeiken. Het is van de pot gerukt. Als je dit niet kan verdragen: er is nog plek in polderdorpje Eggewaartskapelle. If you hate it, leave it.” (TP)