Buurtbewoners en gemeente Koksijde tekenen beroep aan tegen sloop authentieke villa in Meeuwenlaan Oostduinkerke

De bijna 100 jaar authentieke villa op het hoogste punt van de Meeuwenlaan in Oostduinkerke staat al jaren te verkommeren, en nu dreigt ze helemaal gesloopt te worden. Tot grote ergernis van de buurtbewoners en de gemeente Koksijde, die zich hiertegen verzetten en beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat de provincie de nieuwe eigenaar hiervoor wel een sloopvergunning verleende.

De Meeuwenlaan is een klein, smal straatje, waar zowat een eeuw geleden zes gelijkaardige villaatjes met een hellend dak werden gebouwd. Dirk Dawyndt, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw legt uit: “Het gaat om een totaalproject van drie gelijkaardige gebouwtjes aan de linkerkant van de straat en drie aan de rechterkant, die destijds als een soort vakantiewoning werden gebouwd.”

Stijlbreuk

“Toen de nieuwe eigenaar zijn plan voor een nieuwbouw kwam voorleggen, vond het lokaal bestuur dat het plan echt een stijlbreuk en een doodzonde was, en hebben wij de vergunning geweigerd. Ook het tweede aangepaste voorstel hebben we afgekeurd. Net zoals de eigenaars van de andere vijf villa’s, vinden we dat de plannen van de nieuwe eigenaar en zijn architect niet in dit straatje passen, want zo gaat het totaalconcept helemaal teloor. Ik begrijp dan ook dat deze mensen zich verweren, want de nieuwe eigenaar had hen in eerste instantie blijkbaar beloofd dat hij de villa zou renoveren. Nu die man er toch in geslaagd is om zijn vergunning te krijgen bij de bestendige deputatie, heeft een van de buurtbewoners al beslist om in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het college van burgemeester en schepenen van onze gemeente heeft zopas beslist om hetzelfde te doen. De andere bewoners overwegen om samen op de kar te springen.”

“Jammer genoeg zijn deze villaatjes geen beschermde panden, en dat heeft te maken met het feit dat er in de loop der jaren wel een aantal oorspronkelijke elementen zijn aangepast of verdwenen. Toch zijn er heel wat argumenten die pleiten voor het behoud van deze villa. Dit huisje slopen zou het typische karakter van de straat helemaal teniet doen, en ook niet onbelangrijk is dat dit deel uitmaakt van de erfgoedwandeling ‘Oostduinkerke door de ogen van Felix Timmermans’. Helaas kijken we nu aan tegen een procedure die wel eens van lange adem kan zijn.”