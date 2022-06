Buurtbewoners AZ Sint Jan klagen over geluidsoverlast door mugheli

Volgens enkele bewoners van de Rustenburgwijk in Brugge maakt de nieuwe mugheli veel meer lawaai dan het vorige exemplaar wanneer hij overvliegt. Dit zou de rust in de buurt rond het AZ Sint Jan serieus verstoren en zelfs een risico vormen voor de gezondheid van de huisdieren van de inwoners. “Opmerkelijk”, reageert burgemeester Dirk De Fauw. “Want dit nieuwe model zou eigenlijk zelfs stiller moeten zijn dan het vorige.”

Buurtbewoner Marnix Arschoot deelde zijn bezorgdheden via de Facebookgroep van de wijk Sint Pieters Brugge. “Laat geen twijfel over bestaan dat de helikopter van het AZ Sint-Jan noodzakelijk is, zeker als het over een mensenleven gaat. Het lawaai dat de nieuwe helikopter echter voortbrengt tegenover de oude is echter factor twee”, klinkt het in zijn initiële post. De reacties die daarop volgden waren verdeeld. Sommigen bevestigen het geluidsoverlast, anderen sporen aan tot meer verdraagzaamheid. (lees verder onder de Facebookpost)

Niet lager, wel meer

Dat dit nieuwe toestel meer decibels zou voortbrengen dan het oude exemplaar doet de wenkbrauwen fronsen bij burgemeester Dirk De Fauw: “Ik heb reeds gesproken met het Instituut Medische Dringende Hulpverlening. Zij reageren even verrast, want het nieuwe model zou zelfs beduidend stiller moeten zijn dan het vorige.”

Woensdag nam Marnix uiteindelijk ook zelf contact op met IMDH, de dienst die bevoegd is voor de mugheli. De mail deelde hij opnieuw op Facebook. “De geluidsoverlast wordt het meeste ervaren in de woonblok tussen de Wijnenburg-en Rustenburgstraat. Dit is dus ten oosten, palend aan de spoorweg, van de landingsplaats aan het AZ Sint-Jan. Onlangs zijn de hoogspanningskabels parallel met de Waggelwaterstraat verwijdert waardoor de helikopter veel lager vliegt dan vroeger”, schrijft Marnix.

De nieuwe mugheli kan meer ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen, dus er zijn wel meer vluchten dan vroeger

“Klopt niet”, aldus De Fauw. “De hoogspanningsleidingen werden inderdaad weggehaald, maar de piloten vliegen in de praktijk zeker niet lager. In tegendeel, om technische redenen moeten ze zelfs hoger opstijgen vooraleer ze horizontaal kunnen beginnen vliegen. Ik vraag me af of mensen de mugheli soms niet verwarren met de helikopters die uit Koksijde komen, die vliegen hier ook wel eens over.”

Gesprek aangaan

“Onze huizen daveren wanneer de helikopter overvliegt. Vorige week in mijn papegaai zelfs gestorven door de pure paniek toen hij op het terras zat op het moment dat de mugheli passeerde. In de wijk wonen tevens mensen die nachtshiften doen en overdag dan hun rust nemen. Daarom vragen we of de mugheli een andere aanvliegroute kan aanwenden”, besluit Marnix.

“Een andere route is niet zou eenvoudig, want er moet rekening gehouden worden met de windrichting”, verklaart de burgemeester. “Het enige verschil is dat deze mugheli vaker wordt ingezet, zo’n twee tot vier keer per dag. Vroeger was dat slechts eenmaal per dag gemiddeld. De toename aan vluchten komt omdat dit exemplaar veel performanter is: er zijn twee motoren waardoor hij sneller kan vliegen en hij is wendbaarder waardoor de helikopter moeilijkere plekken kan bereiken. Steeds wordt de overweging gemaakt welk vervoersmiddel sneller bij het slachtoffer kan zijn: een ambulance of de heli. Want vergeet niet: de helikopter redt talloze mensenlevens hé, een beetje lawaai zal men misschien gewoon moeten aanvaarden…”

De voorzitter van het IMDH is momenteel met vakantie, maar volgens De Fauw zullen de buurtbewoners binnenkort uitgenodigd worden om rond de tafel te zitten met het IMDH om het gesprek aan te gaan en een eventuele oplossing te zoeken.