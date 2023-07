Buurtbewoners Akkerstraat trekken aan alarmbel: “Stabiliteit van huizen in gevaar”

Volgend jaar wil het Vlaams gewest de Beverhoutsveldstraat en Akkerstraat met zijstraten vernieuwen. In het ontwerp van de plannen staat dat daarvoor bijna 130 bomen dreigen te verdwijnen en dat de aannemer er heel veel water zal wegpompen. Buurtbewoners en adviesraden zijn bezorgd.

Tuinarchitect en tuinjournalist Marc Verachtert en Carlos Croene, voorzitter en bestuurslid van een aantal verenigingen en adviesraden in Beernem, zijn de grootste pleitbezorgers van de bezwaren tegen het huidige ontwerp van de plannen. “Begrijp ons niet verkeerd, wij vinden net als heel wat anderen dat dit traject zo snel mogelijk vernieuwd moet worden”, legt Marc Verachtert uit. “Alleen zal het huidige ontwerp mogelijk een enorme impact hebben op de omliggende natuur en het park Beverhoutsveld.”

Volgens Croene en Verachtert houdt het ontwerp geen rekening met het landschap rond de wegen. “De bomen zijn heel belangrijk voor de natuur én verkeersveiligheid. Voor de gekapte bomen worden nieuwe geplant, maar die hebben veel minder effect dan de oudere, grote bomen die er nu staan”, legt Croene uit. “Maar de bronbemaling, ofwel droogzuiging, die nodig is om de werken goed te laten verlopen, kan voor een veel grotere impact zorgen. Men wil een traject van 6,3 kilometer lang en 600 meter breed droogzuigen tot 5,8 kilometer diep. In het ontwerp staat dat men dagelijks de inhoud van vier olympische zwembaden mag wegpompen”, gaat Verachtert verder.

Ook oppositiepartij N-VA vindt dat het ontwerp aangepast moet worden. “We keurden nog maar net een visie rond hemelwater goed. Het zou weinig geloofwaardig zijn, mochten we dat plan bij het eerste grote werk naast ons neerleggen.”

Die bronbemaling kan volgens hen voor schade aan bomen, tuinen en akkers zorgen, ook in Beverhoutsveld waar intussen wordt ingezet op een Waterlandschap. “Bovendien kan de stabiliteit van omliggende huizen en gebouwen in gevaar komen”, zegt Croene. Volgens hen worden de werken beter opgesplitst in fases, zodat de bronbemaling zo kortstondig mogelijk wordt ingezet. “Die fasering staat nu niet in het ontwerp. Voorts zou men preventief maatregelen moeten opnemen tegen eventuele schade. Er zijn opties genoeg om de natuur meer te respecteren, maar daar heeft men in dit ontwerp geen aandacht voor”, besluiten ze.

Gezond boerenverstand

Volgens schepen voor Openbare Werken Claudio Saelens (cd&v) gaat het ontwerp uit van een worst-case scenario. “Wanneer geen bemaling nodig is, wordt dit niet toegepast. Daarnaast werkt men wel degelijk in stroken van 200 meter waardoor alles gefaseerd verloopt. We hebben geen nood aan dure studies die de werken een jaar vertragen, maar hebben nood aan wat gezond boerenverstand op de werf zelf zodat we pragmatisch met bemaling kunnen omgaan.” (Arno Van Haverbeke)