Buurtbewoner protesteert tegen sluiting domein Zonnestraal voor speelpleinwerking: “Een schande van de stad”

Een buurtbewoner heeft anoniem zijn of haar ongenoegen geuit over de sluiting van het domein Zonnestraal in Diksmuide. Tijdens de zomervakantie neemt de speelpeinwerking haar intrek op het domein.

Naar jaarlijkse gewoonte vindt er in de zomervakantie speelpleinwerking plaats op het domein Zonnestraal. Ook dit jaar organiseren animators opnieuw een gevarieerd spelaanbod, aangepast aan verschillende leeftijden. Om die reden zal van maandag 3 juli tot en met 30 augustus het domein Zonnestraal op weekdagen gesloten zijn. Er zal in deze periode mogelijk ook een verhoogde geluidsactiviteit door muziek en spelende kinderen zijn.

Een anonieme buurtbewoner is duidelijk misnoegd over de sluiting, en laat dat merken door een boodschap op de bekendmaking bij het domein te schrijven. “Het is een schande dat de bewoners van deze wijken met de hond of met de kinderen twee maanden niet meer op deze enige groene zone dat ze hebben, kunnen wandelen. Een schande van de stad”, staat er te lezen.

Schepen van Jeugd Marc De Keyrel (CD&V) verwijst de buurtbewoner naar de andere speel- en wandelruimtes in de buurt. “Het domein wordt elk jaar door het aanwezige materiaal en de opgebouwde kampen van de speelpleinwerking gesloten”, aldus schepen van Jeugd Marc De Keyrel (CD&V). “Elke zaterdag en zondag kan er wel nog vrij gebruikgemaakt worden van het domein. Er zijn bovendien nog andere speel- of wandelruimtes in deze buurt waar men tijdens de weekdagen gebruik kan van maken. Zo is er in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, op het sportdomein De Pluimen en ter hoogte van de Tarwestraat ook een speelpleintje en ruimte om te spelen of te wandelen.” (DM)