Buurt vreest voor verdwijnen groenzone nu oude rijkswachtsite verkocht wordt

De politiezone regio Tielt en de stad Tielt gaan samen de voormalige rijkswachtsite – eigendom van de politiezone – en het naastliggende onbebouwde perceel – eigendom van de stad – in de Euromarktlaan en de Gross Geraulaan verkopen. De beslissing van de stad om het naastliggende perceel te verkopen kon echter niet op veel bijval van de omwonenden rekenen. Zij vrezen immers dat de groenzone, die het onbebouwde perceel momenteel is, zal verdwijnen.

In een Facebookpost, die later vandaag ook nog als brief naar het stadsbestuur gestuurd zal worden, trekken bewoners van de Europawijk aan de alarmbel. Dat de voormalige rijkswachtsite verkocht wordt, daar hebben de omwonenden geen probleem mee. “Deze is in staat van verval geraakt en mag zeker aangepakt worden”, klinkt het. Wat hen wel zorgen baart is de verkoop van de aanpalende groenzone door de stad. De omwonenden vrezen immers dat de groenzone, waar naar eigen zeggen vaak gespeeld wordt, zal verdwijnen eens die in handen komt van een projectontwikkelaar.

“We zien de wijk meer en meer verjongen en net op dát moment zou één van de twee speelzones in de buurt verdwijnen. Voor ons is de logica zoek en wij betreuren dan ook dat dit momenteel op tafel ligt”, luidt het onder meer. “Stad Tielt kan op dit moment niet trots zijn op het aanbod aan groenzones, waardoor wij het nog opmerkelijker vinden dat wat er is, ook zou moeten wijken voor mogelijke bouwwerken.”

Ontmoetingszone

Ze hopen dan ook dat de stad alsnog vasthoudt aan het perceel rondom de rijkswachterssite. “Want wanneer enkel het perceel van de vroegere rijkswacht verkocht wordt, kan de groenzone in zijn huidige vorm behouden blijven. Er kan eventueel net zoals in de Jozef Baertstraat gekozen worden voor een participatief proces voor de verdere inrichting van de groenzone zodat ook deze zone nog meer een plaats van ontmoeting mag zijn voor alle kinderen, jongeren en omwonenden van de wijk.”

De inhoud van de Facebookpost zal woensdag ook per brief naar het stadsbestuur gestuurd worden. Door te reageren op de Facebookpost kunnen inwoners die trouwens ook nog ondertekenen. Bij het stadsbestuur onthouden ze zich voorlopig van commentaar tot ze de brief officieel ontvangen hebben.