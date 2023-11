Buurt verzet zich tegen bouwplannen van 124 appartementen langs Ieperse Haiglaan: “We willen een alternatief voorstellen”

Alides Reim, een bouwpromotor uit Gent, wil op een stuk grond aan de Haiglaan in Ieper vijf appartementsblokken bouwen met in totaal 124 flats. Die plannen stuiten een groep omwonenden fel tegen de borst. Ze vrezen onder meer heel wat verkeersdrukte en zien een stukje natuur verdwijnen. “Bovendien zouden we meer dan tien jaar naast een werf moeten wonen, want zolang duren de werken”, aldus een buurman. Volgens schepen Philip Bolle (Vooruit) trok de bouwheer echter lessen uit twee eerdere aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Al derde aanvraag

Het gebied waar de Gentse bouwheer de woonblokken wil optrekken, ligt tussen de Haiglaan en het kanaal Ieper-Komen. Het is de derde keer dat iemand een aanvraag indient voor een omgevingsvergunning op die locatie, maar de vorige aanvragers lukte het niet één te verkrijgen. Nu gaat het over de bouw van 124 appartementen, verdeeld over vijf woonblokken. Een daarvan staat tegen de straatzijde. Onder elk van de andere vier blokken komt een ondergrondse parking met twee inritten, voor in totaal 124 wagens, bereikbaar vanaf de Haiglaan. Bovengronds voorziet de bouwheer 64 parkeerplaatsen, waarvan 38 publieke plaatsen. Voor de fietsers wordt een doorsteek voorzien naar de Velodroomstraat.

“Maar voor we zover zijn, zal er nog tot tussen acht en twaalf jaar worden gewerkt”, aldus José Depuydt die in Haiglaan 86 woont. “De eigenaar bouwt eerst één blok en pas twee jaar later begint hij aan het volgende. Dat wil wel zeggen dat we hier zoveel jaren in een werf gaan moeten leven. De afvoer van, ik schat, zo’n 20.000 m³ aarde afkomstig van het uitgraven van de kelders zal op zich al een hele klus zijn. Het terrein waarop zal worden gebouwd ligt bovendien in overstromingsgevoelig terrein.”

Bezwaarschriften

Enkele buurtbewoners roepen op om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Een van de punten dat ze aanhalen is dat door het bouwen van de blokken er een groene long in de stad zou verdwijnen. “Er zijn hier vogelsoorten waarop we als Ieperling mogen trots zijn dat die voorkomen midden in de stad”, zegt buurtbewoner Lindsey Ameele. “Ik zou het echt doodjammer vinden dat wij op die manier omgaan met de laatste stukjes groen, ik vind dat erg.”

Bij de werken moeten zo’n zestig bomen tegen de vlakte, wat eveneens een doorn in het oog is van de actievoerders. “De huidige aanvrager voor een omgevingsvergunning trok echter lessen uit twee vorige aanvragen die werden ingediend om op die plaats te bouwen. In tegenstelling tot de vorige plannen worden er nu heel wat bomen behouden, zoals de Italiaanse populieren langs de vaart”, zegt schepen Philip Bolle. “Ook andere waardevolle bomen moeten blijven staan. Bij de bomen die moeten worden gerooid, zijn er trouwens heel wat die niet meer in goede conditie zijn. Bovendien komen er vijftig nieuwe exemplaren.” Schepen Bolle wijst ook op het feit dat de bouwheer verplicht is om per woonentiteit 50 m² duurzaam groen aan te leggen, wat hier neerkomt op 6.250 m².

Verkeersdrukte

Buurtbewoners vrezen ook dat de appartementen bijkomende verkeersdrukte met zich mee zal brengen. In de mobiliteitstoets staat te lezen dat volgens bepaalde berekeningen er dagelijks in totaal 675 autobewegingen plaats zouden vinden van en naar de site. Tijdens de ochtendpiek zouden er negen wagens inrijden, terwijl er 53 uit zouden rijden. “Ik begrijp de opmerking, maar de Haiglaan is al een ontsluitingsweg op zich. Het verkeer kan moeilijk door woonwijken worden gestuurd. Ooit wordt de Haiglaan opnieuw aangelegd en dan kunnen er in functie van de verkeersdrukte eventueel aanpassingen plaatsvinden. Trouwens, je moet dergelijke projecten zien binnen het groter geheel. Sommige mensen zullen hun oude flat verruilen voor een nieuw appartement. Het oude kan worden gerenoveerd en opnieuw op de markt worden gebracht of kan worden verhuurd. Zoiets verlaagd de druk op de huurmarkt, waardoor het financieel wat aantrekkelijker wordt om iets te huren, ook voor mensen buiten Ieper.”

José Depuydt, en hij niet alleen, zou desalniettemin liever iets anders op de plek zien verschijnen dan vijf grote woonblokken. “We willen voor de buurt een alternatief voorstellen. Een haalbaar project voor iedereen. Daarom zijn we bereid om samen met de stad en zelfs samen met de bouwheer iets uit te werken dat haalbaar is voor deze buurt.”