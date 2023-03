Buurt vecht vergunning voor OWLA aan: “Voorlopig geen concerten meer in voormalige kerk”

Buurtbewoners hebben bij de bestendige deputatie beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning die het Brugse stadsbestuur verleende aan OWLA dat sinds vorig jaar concerten en party’s organiseert in de ontwijde kerk in ‘t Bilkske in Brugge.

Sedert vorig jaar heeft Brugge er een nieuwe concertzaal bij. De vzw OWLA organiseert in de voormalige Heilige Familiekerk in ‘t Bilkske hoofdzakelijk populaire optredens van Vlaamse en Nederlandse vedetten. Volgens buurtbewoners zorgen die activiteiten voor veel lawaai- en verkeershinder: de kerk is moeilijk te isoleren en de buurt biedt onvoldoende parkeerplaatsen. In het midden van de nacht rijden er naar verluidt nog zware trucks met de muziekinstallatie van de artiesten door de nauwe Brugse straatjes.

Beroep

De Brugse advocate Marleen Ryelandt bevestigt dat zij in naam van de buurt bij de bestendige deputatie beroep aangetekend heeft tegen de omgevingsvergunning die de stad Brugge verleende voor de bestemmingswijziging van de kerk en voor het organiseren van evenementen. “Dat beroep is opschortend. Er mogen geen concerten meer georganiseerd worden, zolang het provinciebestuur zich in dit dossier niet uitgesproken heeft. De uitspraak moet wel binnen de 120 dagen gebeuren”, aldus Marleen Ryelandt die wijst op de mobiliteitsproblemen en het moeilijk te isoleren erfgoed: “De kerk dateert uit 1904 en het is niet toegelaten panelen voor de glasramen te plaatsen.”

Twaalf concerten

“Er mogen slechts twaalf concerten per jaar boven de 95 dB georganiseerd worden. Bovendien is de zaal door de brandweer slechts goedgekeurd voor evenementen met maximaal 407 personen, maar er worden daar concerten voor 500 à 700 man gehouden. In het dossier steekt er geen akoestisch onderzoek. Is dit uitgevoerd? De uitbaters hebben enkel een geluidsdeskundige aangesproken”, aldus de advocate.

Zowie Hayen, zaakvoerder van OWLA, reageert verrast op deze juridische stappen van de buurtbewoners: “Eén buurman heeft de rest opgestookt. Ze klagen vooral over het parkeren, maar ons parkeerbeleid is dat we onze bezoekers doorverwijzen naar de ondergrondse parkings. De deuren van de kerk zijn met lood verzwaard, binnenkort wordt het dak extra geïsoleerd. We proberen goede contacten te onderhouden met de buurt via wijkvergaderingen en laten sociale organisaties gratis binnen op onze shows. Wat kunnen we meer doen?”

Geluid

“Het is niet zo dat we slechts twaalf activiteiten per jaar mogen organiseren: er mogen wel slechts twaalf concerten plaatsvinden waarvan het geluid hoger ligt dan 95 dB. Gelukkig steunt de stad Brugge ons ten volle. Na enkele bezwaren hebben ze ons wel extra voorwaarden opgelegd die wij naleven”.

“Als de buurt op de man in plaats van op de bal speelt, zal ik het ook doen. Ik vraag mij af of de advocate van de buurt wel voor hen mag optreden. In andere dossiers heeft zij de voorzitter van onze vzw Johan Maertens verdedigd. Er staan miljoenen euro’s op het spel. Deze zomer alleen al plannen wij achttien shows. Die kunnen wij toch niet annuleren”, aldus Zowie Hayen.