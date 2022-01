Buurt slaat handen in elkaar tegen komst appartementen

Bewoners van de Schoolstraat, de Professor Nelisstraat en de Ferdinand Maertensstraat hebben een actiegroep opgericht om de bouw van twee appartementsgebouwen middenin hun wijk tegen te gaan. “Wij zijn erg bezorgd omwille van de komst van opnieuw héél wat extra beton in ons dorp”, klinkt het bij het buurtcomité.

“Op het domein langs de Professor Nelisstraat 6 waar de twee appartementsgebouwen zouden komen, in totaal goed voor 14 appartementen, staat momenteel villa Krekaertvijer. Een gebouw dat dateert van 1873. Voorts is er ook een Duitse bunker die dienst deed als Duitse militaire post in de Eerste Wereldoorlog en er staan bomen van meer dan 100 jaar oud. Het domein fungeerde als buitenverblijf voor de Brugse familie Maertens. De villa of ook wel ‘Toren van David’ genoemd, werd opgenomen door de gemeente Zedelgem op de erfgoedlijst van haar grondgebied”, begint Nancy Handschoewerker namens het buurtcomité.

Extra gevaar

“Het plan dat werd ingediend bij de gemeente Zedelgem omvat het renoveren van de villa en het bijbouwen van twee appartementsgebouwen die volledig onderkelderd zullen worden. Wij, als bewoners van de omliggende straten, zijn erg bezorgd omwille van de komst van opnieuw héél wat extra beton in ons dorp. Het aanleggen van een extra toegangsweg, de onderkeldering van de appartementsgebouwen en de gebouwen zelf zijn nefast voor waterinfiltratie. Daarbovenop zal de verkeersdrukte alleen maar toenemen. De straat wordt vandaag al vaak gebruikt als verbindingsweg tussen de Brugsestraat en de Diksmuidse Heirweg. Extra verkeer betekent ook extra gevaar voor de schoolgaande kinderen van basisschool De Fonkel. Door het kappen van meerdere bomen zal ook de een stuk natuur verdwijnen in ons dorp en de rust en privacy van de aangrenzende huizen zal afnemen.”

Op Facebook gaat ondertussen een petitie rond tegen de komst van dit bouwproject.

(BC)