Buurt maakt zich ongerust over komst windmolen d’Arta in Ardooie

Voor vele Ardooienaren is ‘De Bergmolen’ een gekende plek om een prachtig zicht te hebben op de omgeving en op het dorp .Vele fietsers nemen daar een stop om van het uitzicht te genieten. Nu komt daar drastisch verandering in door de komst van de windturbine op de site d’Arta. Weg is de stilte en de ongerepte natuur. Een windturbine van 180 meter hoog zal daar nu het zicht bepalen.

“Van agrarisch gebied naar bedrijventerrein was hier geen probleem en ook de buurt gaf het bedrijf alle kansen”, klinkt het bij het buurtcomité van de Legestraat. “Maar met de komst van de windturbine kwam daar verandering in, er werd een buurtcomité samengesteld om een gesprek met het bedrijf en Aspiravi aan te gaan. Daar werden de voorstellen om de turbine aan de achterzijde van het bedrijf te plaatsen van tafel geveegd. De turbine zou komen waar zij het wilden. Met alle gevolgen van dien dat de buurt nu met de slagschaduw en het geluid verder moet.”

“Er werd ook geen gehoor gegeven over onze bezorgdheid om het welzijn van dieren in de landelijke omgeving . Het was voor velen even slikken toen alle onderdelen stuk voor stuk ‘s avonds geleverd werden, om stil van te worden. In de steek gelaten door provincie en gemeente hebben ze de juridische weg op moeten gaan. Wat met de veiligheid op het terrein voor de werknemers, met het tankstation op de site? De buurt blijft met vele vragen zitten.”

Het buurtcomite wil wel verduidelijken dat ze positief staan tegenover windturbines, maar dan wel op de juiste plaats. Ze vrezen nu wel dat er bijkomende windturbines komen in ons landelijk gebied. “Zeker is wel dat de ‘windlobby’ thans, mede gelet op de mondiale crisissen zoals oorlog en klimaat, alle zeilen bijzet om op een ongebreidelde wijze windturbines te kunnen plaatsen waarbij omwonenden weinig tot helemaal geen inspraak meer zullen hebben op het vlak van levenskwaliteit van hun woongebied. Wat jammer is”, sluit het buurtcomité af. (JM)