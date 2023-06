Buurderij strijkt neer in woonzorgcentrum De Drie Platanen

Voortaan kan men producten van West-Vlaamse boeren online bestellen en afhalen in de enige ‘Buurderij’ van Oostende in woonzorgcentrum De 3 Platanen. De stadsbrouwerij neemt deel. “We zoeken nog een visleverancier”, luidt het.

“Een Buurderij is een verzamelpunt voor lokale producenten waar ze hun goederen kunnen verdelen”, zegt verantwoordelijke Heidi Decroo van de Buurderij, een initiatief van Boeren en Buren. Aan de Buurderij doen voorlopig een 10-tal producenten mee: zuivelproducenten, een bakker, slager, land- en tuinbouwers, een koffiebrander, maar ook een creatieve kaartenontwerpster. “De klanten kopen rechtstreeks bij de boer. Mensen kiezen, kopen en betalen online hun goederen voor zondagavond en die worden dan elke dinsdag geleverd. Het grote voordeel is dat ze op het levermoment in contact komen met de producent.” Er zijn al Buurderijen in Brugge, Diksmuide en Ichtegem.

Stadsbrouwerij

Ive Mostrey, bezig met bierhandel sinds 2008 en al 10 jaar brouwer, is de Oostendse deelnemer. “In de stadsbrouwerij maken we inmiddels al 20 bieren en van het restproduct maken we granola. Ik sta altijd open voor nieuwe samenwerking die de lokale producent in de kijker zetten en we hebben elkaar snel gevonden in het concept van de Buurderij.” Ive zal zijn granola en een drietal bieren, waaronder zijn bekende Krevet, verkopen via de Buurderij. “Dat is best aan een scherpe prijs. Voor een bak van 24 flesjes vraag ik 50 euro, dat is een pak goedkoper dan de gewone prijs, want anders is het drie euro per fles.” Voor Ive is het belangrijk dat dit lokaal verankerd blijft. “Deelnemers moeten lokale producenten zijn. Dat is een deel van het succes. Ikzelf zal op dinsdag aanwezig zijn. We nemen deze Buurderij mee in onze toer van leveringen aan de horeca.” Heidi vult aan: “Voor elke eerste aankoop via deze nieuwe Buurderij krijgen de mensen ook van ons nog vijf euro korting.” (EFO)

Meer info op boerenenburen.be. Het afhaalmoment is op dinsdag tussen 17.30 en 18.30 uur in woonzorgcentrum De 3 Platanen, Nieuwpoortsesteenweg 759. De eerste Buurderij vindt plaats op dinsdag 20 juni.