Buslijn naar Aalter en Brugge versterkt

In de plannen van het nieuwe busnet van De Lijn worden de verbindingen van en naar Beernem hier en daar gewijzigd. Vooral de verbinding van Beernem naar Aalter en Brugge zal in het vernieuwde busnet beter worden.

Burgemeester Jos Sypré (cd&v) ijverde tijdens de vergaderingen van de vervoersregio hard voor frequentere bussen tussen zijn gemeente en Brugge. Hoewel De Lijn een hele resem wijzigingen zal doorvoeren en een aantal buslijnen op het Beernemse grondgebied veranderen, zal vooral Lijn 60 tussen Brugge, Beernem, Knesselare en Aalter beter bediend worden. Vorige zomer werd al aangekondigd dat die verbinding een upgrade zou krijgen.

De voornaamste wijziging voor de inwoners van Beernem is dat er vanaf 6 januari om het uur een bus zal rijden tussen Brugge, Oedelem, Beernem, Knesselare en Aalter. Voor de rest blijft lijn 60 om het half uur rijden tussen Brugge en Oedelem en ‘s avonds tussen Brugge en Beernem.

Ook die verbinding na de kantuururen krijgt een upgrade. Aangezien heel wat feestvierders tijdens het weekend naar Club 54 afzakken, gelegen op de weg tussen Oedelem en Knesselare, kunnen zij op vrijdag- en zaterdagnacht tot 2.30 uur de bus nemen. Op weekdagen kan dat tot 23 uur.

Lijn 29 neemt reizigers mee van Beernem via Hertsberge en Ruddervoorde naar Torhout. Die verbinding rijdt op weekdagen tussen Beernem, Oostkamp en Torhout.

Speciale lijnen

Voorts zijn er nog een aantal speciale verbindingen die louter functioneren in functie van school of werk. Lijn 280 gaat van Beernem naar Doomkerke De Zande en Wingene. Lijn 281 gaat van Oedelem via Beernem naar Wingene, Schuiferskapelle en Tielt. Buslijn 602 rijdt tussen Sint-Kruis, Oedelem, Beernem, Knesselare en Ursel. Lijn 603 gaat ten slotte van Brugge via Oedelem naar De Hoorn, Knesselare en Ursel. (AVH)