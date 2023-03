Buslijn 72 Ieper-Le Bizet-Armentières geschrapt vanaf 1 september

Vanaf 1 september is het gedaan met de regelmatige busdienst van De Lijn in Ploegsteert. Buslijn 72 wordt immers geschrapt in het kader van de nieuwe vervoersplannen van De Lijn. In Ploegsteert blijft enkel nog één schoolrit ‘s morgens en ‘s avonds over, via de nieuw gevormde lijn 712 Ieper-Kemmel-Mesen-Le Bizet. Maar dit dus enkel op schooldagen.

Echt een verrassing is de nieuwe regeling niet, ze hing al jaren in de lucht naar aanleiding van de nieuwe vervoersplannen van De Lijn. Hierin komt de nadruk veel meer op de grote lijnen te liggen. De landelijke gebieden worden verwezen naar het zogenaamde ‘vervoer op maat’, waar nog maar weinig over geweten is. Daarenboven zal het nog maar de vraag zijn of dat vervoer op maat wel in Wallonië zal mogen rijden.

Nieuwe lijn door Heuvelland

Vanaf 1 september komt er wel een nieuwe lijn Poperinge-Mesen-Kemmel-Ieper (lijn 71, niet te verwarren met de huidige lijn 71 Ieper-Dranouter), waarvan het eerste deel (van Poperinge tot Nieuwkerke) ongeveeer het traject zal volgen van de huidige buslijn 61 (mét bediening van het ziekenhuis in Poperinge), om dan via Wulvergem, Mesen, Wijtschate en Kemmel naar Ieper te rijden. Tijdens de spitsuren zal er op weekdagen in beide richtingen om het uur een bus zijn, in de daluren om de twee uur.

Deze lijn krijgt drie afsplitsingen tijdens de schoolspits : naast lijn 712 Ieper-Kemmel-Mesen-Le Bizet zijn dat de lijnen 711 Ieper-Kemmel-Loker en 713 Kemmel-De Klijte-Loker.

Lijn 89 blijft wel bestaan

De andere lijn die vanuit Ieper de enclave Komen-Waasten aandoet, met name lijn 89 Ieper-Komen, blijft wel overeind en wordt zelfs ietsje opgewaardeerd : vanaf 1 juli is er hier om de twee uur een bus op weekdagen, op zaterdag enkel op de spitsuren. Op zondag is er hier geen dienst, maar dat is nu ook al zo.