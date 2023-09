Buschauffeur Glenn gehuldigd voor heldendaad

Autobuschauffeur Glenn Verbrugghe uit Zedelgem werd gehuldigd op het gemeentehuis voor zijn daad van moed en heldhaftigheid.

Glenn kwam op 17 november 2020 met zijn autobus aangereden aan de spooroverweg in de Steenbrugsestraat in Loppem toen hij er een vrouw aantrof die met haar fiets op de sporen was gevallen. Glenn zette zijn autobus direct stil, rende naar de gevallen vrouw en haalde haar van de sporen weg, dit terwijl de slagbomen van de spoorweg zich al aan het sluiten waren en de trein twintig seconden later voorbijraasde.

“Groot burgerschap”

“Glenn heeft een leven gered of minstens de gevallen vrouw van een zeer groot ongeluk gered. Zijn handelswijze getuigt van grote moed en groot burgerschap. Dit is niemand ontgaan. De gemeente heeft toen al, in 2020, de aanvragen ingediend bij de bevoegde instanties om Glenn te huldigen en de passende eretekens te overhandigen. Deze werden in augustus laatstleden door de bevoegde instanties van de FOD Binnenlandse Zaken aan onze gemeente toegestuurd. Het is dan ook met veel plezier, respect en dankbaarheid dat wij onze Zedelgemse burger huldigen en hem het diploma van het ‘Hero Fund’ en de medaille, het Burgerlijk Ereteken van het Koninkrijk België, uitreiken”, sprak burgemeester Annick Vermeulen tijdens de huldiging.

Het diploma van het ‘Hero Fund’ wordt toegekend aan burgers die daden van moed en heldhaftigheid gesteld hebben. (BC)