Busbegeleider Alexander: “Dat Nina achterbleef, was mijn fout”

De bus waarop kleine Nina twee weken geleden een hele schooldag achtergelaten werd, is de bus van de vzw “Vriendenkring der Alveringemse scholen’. De bus doet voor en na school aan leerlingenvervoer. De gemeente voorziet de chauffeur – gemeentearbeider Gino Deghandt – en Alveringemnaar Alexander Van Beneden is begeleider. “Ik ben hier twee dagen niet goed van geweest”, reageert Alexander vandaag.

Net voor ze om 16 uur aan hun dagelijkse busrit begonnen, stonden Gino en Alexander ons even te woord. Gino is de sympathieke gemeentearbeider die dagelijks plichtsbewust zijn taken uitvoert. ’s Morgens haalt hij samen met Alexander kinderen aan huis op om ze ’s avonds opnieuw aan huis af te zetten. Maar de bus vervoert toch van ver de meeste kinderen tussen de jeugdsite – waar de voor –en naschoolse opvang gevestigd is – en de twee Alveringemse scholen. Zo ook die bewuste maandag 10 oktober. Het 4-jarige meisje moest aan de gemeenteschool van de bus gehaald worden en gemeenteschool Spelenderwijs binnen gaan, maar dat gebeurde dus niet.

Reactie Gino

“Ik heb geen probleem met een foto bij de bus, maar voor alle verdere communicatie is afgesproken dat Gerard Liefooghe die doet”, zegt Gino Deghandt.

Twee weken na datum is het nog duidelijk dat dit voorval Gino sterk aangegrepen heeft. Hij reageert kort: “Ik ben hier echt slecht van geweest. Aan de andere kant is het juist wat je zegt: er was geen kwaadwilligheid mee gemoeid. En het kindje hield er niets aan over. Ik voelde me natuurlijk verantwoordelijk. Maar het is goed afgelopen, Alexander zal beter opletten en ik heb het achter mij kunnen laten. Dit zal niet meer gebeuren”, reageert hij met een zuinige glimlach.

Reactie Alexander

Busbegeleider Alexander zegt dat hij niet begrijpt hoe dit kon gebeuren. “Het is natuurlijk soms druk op de bus. En kinderen luisteren ook niet altijd naar mij. Ik moet zien dat iedereen achter de gordel zit, dat iedereen aan de juiste school uitstapt, enzovoort. Ik begrijp niet hoe ik dit meisje over het hoofd heb kunnen zien. Het is ook raar dat ze tijdens de dag niet opgemerkt geweest is. De bus staat tijdens de schooluren immers geparkeerd op de site van de technische dienst in de Oude Fortemstraat waar het een komen en gaan is van de arbeiders. Het kind zal toch ook wel eens uit het raam gekeken hebben, denk ik dan? Hoe dan ook was het mijn fout en ik ben hier twee dagen niet goed van geweest. Maar we moeten er ook niet meer van maken dan het was. Geloof me, ik doe nu standaard twee keer mijn toer tot helemaal achter in de bus.”