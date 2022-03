Burgerschool Roeselare verwelkomt 27 Zuid-Afrikanen voor uitwisselingsproject

Het uitwisselingsproject tussen de Burgerschool Roeselare en Hoërskool Strand, partnerschool in Zuid-Afrika, draait weer op volle toeren. Op vrijdag 18 maart ontving de Burgerschool 27 Zuid-Afrikaanse leerlingen in het station van Roeselare.

“Het programma is deze keer extra goed gevuld voor deze dubbele editie, want we zullen hen trakteren op alles wat België en zijn omgeving te bieden heeft”, klinkt het.

De Zuid-Afrikaanse leerlingen verblijven 3 weken in België, tot zondag 3 april.

Burgerschool in Zuid-Afrika

Op donderdag 17 februari 2022 vertrokken 24 leerlingen, samen met 4 begeleidende leerkrachten (Nathalie Olivier, Petra Maqueda, Bart Deheegher en Steven Devolder) op uitwisseling naar Zuid-Afrika. Daar werden ze warm onthaald in Hoërskool Strand, een Afrikaanse middelbare school.

Door de coronacrisis, konden de leerlingen en de begeleiders van de Burgerschool pas in februari 2022 naar Zuid-Afrika vertrekken. Normaal was dat voorzien tijdens het schooljaar van 2019-2020.

Zuid-Afrika in de Burgerschool

Nu is het aan de Zuid-Afrikaanse leerlingen om onze streek te verkennen.

“We hopen dat deze reis de banden mag versterken tussen Zuid-Afrika en België en een onvergetelijke top ervaring mag worden voor iedereen.”

Er staan heel wat activiteiten gepland op hun agenda. Zo zullen de Afrikanen verblijven in Belgische gastgezinnen en zal de Burgerschool hen meenemen op ontdekking in België en omstreken.

Jubileumeditie

Het uitwisselingsverhaal begon 21 jaar geleden toen Bart Deheegher, leerkracht in de Burgerschool, tijdens een wandeling in Tsitsikamma National Park er een Belgische leerkracht ontmoette die betrokken was bij een uitwisseling. In 2002 gingen de eerste tien Belgische leerlingen naar Zuid-Afrika.

Nu zijn we 21 jaar verder en moet dat natuurlijk gevierd worden. Op vrijdag 1 april viert de Burgerschool de twintig jaar lange samenwerking met een groot afscheidsfeest in het Fabriekspand van Roeselare.