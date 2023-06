Burgerschool Roeselare schenkt mooi bedrag aan De Sociale Kruidenier

Via een ondernemend project richtten de leerlingen samen met de leerkrachten een crowdfunding op waarbij ze een assortiment snoepgoed verkochten.

De leerlingen van het vijfde jaar Verkoop uit de Burgerschool in Roeselare overhandigden een mooi bedrag aan De Sociale Kruidenier. Via een ondernemend project richtten de leerlingen samen met de leerkrachten een crowdfunding op waarbij ze een assortiment snoepgoed verkochten. De leerlingen stelden zelf het assortiment samen en beslisten over de prijs en de presentatie. De vaardigheden om succesvol te verkopen werden stevig benut, want de school kon afgelopen donderdag op 1 juni een cheque van 313,80 euro overhandigen aan de Sociale Kruidenier. (MC/foto SB)