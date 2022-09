Burgers nu aan zet voor masterplan ‘t Steedje

De inwoners van Oudenburg zijn op zaterdag 24 september aan zet. Dan wordt hen het Masterplan ’t Steedje in tien punten voorgelegd. “Met het resultaat van deze bevraging gaat het stadsbestuur aan de slag om het masterplan uit te voeren en indien nodig bij te sturen”, zegt Stijn Jonckheere, schepen van Ruimtelijke Ordening.

“Na anderhalf jaar waarin geïnformeerd en vooral gestudeerd werd, presenteerde het team van ruimtelijke planners en experts van studiebureau BUUR eind juni het ontwerp Masterplan ’t Steedje aan de gemeenteraad. Vooraleer dit masterplan goed te keuren wordt het nu eerst aan de inwoners van onze stad voorgelegd”, zegt de bevoegde schepen.

“De toekomst van het centrum van de stad, ’t Steedje belangt ons allemaal aan”, vervolgt burgemeester Anthony Dumarey. “Onder meer alle stadsdiensten zijn er verzameld. Woon je in het centrum of in een van de deelgemeenten, op geregelde tijdstippen moet je ongetwijfeld in ’t Steedje zijn.”

“Daarom is het belangrijk dat dit masterplan, dat de komende tientallen jaren vorm zal geven aan onze stad, gedragen wordt door alle inwoners. Op 19 en 20 september wordt een brochure verdeeld onder alle inwoners waarbij de vier stedenbouwkundige ambities en zes strategische clusters summier worden voorgesteld”, vervolgt schepen Jonckheere.

Het integrale masterplan is te consulteren op de website van de stad. Op zaterdag 24 september tussen 9 en 15 uur worden de tien punten ook aan alle inwoners vanaf 16 jaar voorgelegd in LDC Biezenbilk en kunnen ze stemmen of opmerkingen maken. Met het resultaat van deze bevraging gaat het stadsbestuur aan de slag om het masterplan uit te voeren en indien nodig bij te sturen.