Burgerplatform tegen Ventilus-hoogspanningslijn laat van zich horen voorafgaand aan lezing Bart De Wever: “Nog eens duidelijk signaal geven”

Aan de Europahal in Tielt kwam donderdagavond een vijftigtal burgers samen om te protesteren tegen het Ventilus-project. Ze deden dat niet toevallig. Later op de avond stond immers een lezing van Bart De Wever (N-VA), partijgenoot van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, bevoegd voor het Ventilus-project, op het programma. “We wilden van deze gelegenheid nog eens gebruik maken om een duidelijk signaal te geven dat de bevolking wel degelijk wakker ligt van dit thema”, aldus bezorgde burger Korneel Verleden.

In het kader van ‘Op tournee met BDW’, hield Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) donderdagavond halt in de Tieltse Europhal. Het burgerplatform dat zich ondertussen al een kleine drie jaar verzet tegen het Ventilus-project zag dat als een ideale aangelegenheid om nog eens zijn stem te laten horen en zijn afkeer tegenover het bovengronds hoogspanningsnet duidelijk te maken. “Het thema is nog steeds brandend actueel en daarom wilden we van deze gelegenheid nog eens gebruik maken om een duidelijk signaal te geven dat de bevolking wel degelijk wakker ligt van dit thema”, vertelde Korneel Verleden.

Stil protest

De boel opnaaien, was evenwel allesbehalve de bedoeling. “Kabaal maken, willen we niet doen. De orde verstoren evenmin. Dit is een stil protest, vooral om een signaal te geven dat het thema nog leeft en dat het voor ons nog steeds enorm belangrijk is”, ging Korneel verder. “We willen dan ook nog steeds dat de Vlaamse Overheid de opdracht geeft aan Elia om ook ondergrondse alternatieven te onderzoeken. We weten dat die mogelijk zijn, dus dan moeten ze die ook laten onderzoeken. Het gaat om een traject van 80 kilometer, met een afschrijvingstermijn van 50 jaar en waarbij zo’n 10.000 gezinnen betrokken zijn. Dat lijkt ons genoeg impact om een grondig onderzoek in te stellen en een ernstige beslissing te nemen. De huidige geopolitieke spanningen wereldwijd mogen dus niet misbruikt worden om druk te zetten op het project en voor de goedkoopste en snelste oplossing te gaan. Ondergronds en op gelijkstroom zal trouwens de enige manier zijn waarop het dossier versneld vooruit kan gaan. Want, en dat is een belangrijke nuance, we zijn helemaal niet tegen groene energie, maar het moet op de goede manier gebeuren.”

Burgemeester Bert Maertens

Ook aanwezig aan de Europahal, maar dan wel voor de lezing van zijn partijgenoot, was Izegems burgemeester Bert Maertens. Hij kon zich evenwel vinden in het standpunt van het burgerplatform. “Het standpunt van de stad Izegem is bekend en aangezien ik als burgemeester de eerste vertegenwoordiger ben van dat standpunt, volg ik dat voor de volle honderd procent. We moeten alles op alles zetten om de verbinding ondergronds te krijgen. Ik begrijp dan ook de ongerustheid van het burgerplatform en ik reken erop dat de minister en de regering een verstandige beslissing zullen nemen.” En Bart De Wever? Die kregen de verzamelde burgers aan de Europahal niet te zien. (TM)