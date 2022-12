Burgerlijke huwelijken kunnen in Torhout voortaan ook buiten en in kapel

Momenteel worden de burgerlijke huwelijken in Torhout in het oud-stadhuis voltrokken. Vanaf nu zal dat ook op drie andere locaties kunnen: in het stadskantoor, in de kapel van Ten Walle en buiten in het stadspark. Keerzijde van de medaille: trouwen voor de wet wordt duurder.

In totaal biedt de stad dus vier plaatsen aan om het burgerlijke huwelijk te laten bezegelen. Daar zijn vaste momenten aan verbonden en… een prijskaartje. Tot nu toe kostte trouwen maar 60 euro, nu minstens 100 euro, op één beperkte uitzondering na.

In principe 100 euro voor huwelijk

Trouwen in de raadzaal van het oud-stadhuis op de Markt zal wellicht het meest populair blijven. Dat kan voortaan gratis de tweede vrijdag van de maand tussen 13.30 en 14.30 uur, weliswaar heel sober en zonder receptie. Voorts is het op diezelfde locatie mogelijk elke vrijdag tussen 13.15 en 16 uur en elke zaterdag tussen 9.15 en 11 uur, maar dat kost 100 euro. Een receptie kan en is gratis tot 20 personen. Daarboven variëren de bedragen van 100 tot 300 euro naargelang het aantal aanwezigen.

Trouwen in de Seminariezaal van het stadskantoor kan eveneens op vrijdag tussen 13.15 en 16 uur en op zaterdag tussen 9.15 en 11 uur, onder dezelfde financiële voorwaarden als in het oud-stadhuis (100 euro en receptie optioneel). Een huwelijk in de kapel van Ten Walle is duurder (250 euro) en kan op vrijdag van 13 tot 15 uur. Daar is echter geen receptie mogelijk. Van april tot en met oktober is ook buiten trouwen toegestaan (zelfde uurregeling als in het stadskantoor), met name in het stadspark aan de Aartrijkestraat (100 euro en receptie optioneel). Bij regen wordt er naar de Seminariezaal verhuisd.

Wie een trouwboekje wenst, betaalt 30 euro extra.