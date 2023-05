Burgerinitiatief verzet zich tegen overmatige torenbouw: Stop de Torens strijdt voor behoud van authenticiteit en charme in Knokke-Heist

Het burgerinitiatief Stop de Torens komt in opstand tegen het Plaza-project, dat de deur opent voor meer torenbouw in Knokke-Heist. Stop de Torens is niet tegen stadsontwikkeling, maar zet zich in voor het behoud van het unieke karakter en de charme van de beroemde badplaats.

“Met Stop de Torens willen we onze stem laten horen over het Plaza-project en de vele andere torenbouw die momenteel worden toegestaan in Knokke-Heist”, verklaart Vincent Van Dessel, woordvoerder van Stop de Torens.

Plaza-project en andere toekomstige torens

“Na de ontwikkeling van eerdere torens in Knokke-Heist, zijn opnieuw heel concrete plannen voor twee extra torens in voorbereiding. Het betreft het project Plaza van POC Real Estate, waarbij twee gebouwen van meer dan 10 verdiepingen gepland zijn op de locatie van het voormalige Hotel Plaza Residence aan De Wielingen, net achter de zeedijk en midden in een woonblok. Deze torens zullen aanzienlijk hoger zijn dan de omliggende appartementsgebouwen aan de dijk.”

“Als het project wordt uitgevoerd, zal dit het landschap en het uitzicht van en naar het strand verstoren. Bovendien zullen de geplande torens het strand, de dijk en de omliggende gebouwen aan het Wielingenplein volledig in de schaduw zetten. Daarnaast opent dit project de deur naar vele andere zorgwekkende bouwplannen die het uitzicht van Knokke-Heist verpesten, zelfs in de wijken achter de dijk.”

“We hebben al genoeg voorbeelden gezien van dergelijke projecten die de eigenheid van Knokke-Heist aantasten”

“Knokkenaars maken zich zorgen over de VISTA- en Hoogbouwnota die in 2012 en 2014 werden goedgekeurd in de gemeenteraad van Knokke-Heist. Deze motiveren onder andere de mogelijke locaties en hoogtes van nieuwe bouwprojecten”, aldus Vincent Van Dessel.

“We hebben al genoeg voorbeelden gezien van dergelijke projecten die de eigenheid van Knokke-Heist aantasten, zoals de Heldentoren op het Heldenplein, de One Carlton op het Albertplein, The Tower aan het station van Knokke en het Community House op het Maes en Boereboomplein.”

“Voor het Plaza-project gebruiken zowel het schepencollege als de projectontwikkelaar de VISTA-nota als rechtvaardiging voor de bouw. Waar voordien een beschermd erfgoed en een villa stonden, zullen nu twee hoge torens komen.

Steun Stop de Torens!

Het burgerinitiatief Stop de Torens lanceert nu een eigen website www.stopdetorens.be om Knokke-Heistenaars te informeren over haar standpunten en het laatste nieuws over het dossier. Bezoekers van de site kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief en worden geïnformeerd zodra het openbaar onderzoek van start gaat.

Alle informatie wordt ook gedeeld op de Facebookpagina Stop de Torens. “Het is belangrijk om zoveel mogelijk burgers te mobiliseren en ons ongenoegen te laten horen over het Plaza-project en alle toekomstige vastgoedprojecten die de authenticiteit en charme van Knokke-Heist zullen aantasten. Stop de Torens is bereid in dialoog te gaan met de gemeente om tot een overeenstemming te komen”, besluit Vincent Van Dessel.

