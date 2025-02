Burgerbudget: groene gevels of uitrusten op het kerkhof?

Kiest de Kortemarkse bevolking voor meer groene gevels bij de openbare gebouwen, of voor een artistieke zitbank op de begraafplaats? Jaargang 5 van het Burgerbudget van de Gemeente Kortemark voorziet alvast tot 5.000 euro voor het winnende voorstel.

Van zaterdag 1 februari tot en met zaterdag 15 maart kunnen de inwoners van Kortemark die 16 jaar of ouder zijn, stemmen op de verschillende kandidaten voor het Burgerbudget. De publieksstemmen tellen mee voor 35 procent van de totaalscore, net als de stemmen van de verschillende adviesraden. Het college tot slot bepaalt de laatste 30 procent van de stemmen. Het Burgerbudget zet jaarlijks een maximumbedrag van 5.000 euro opzij voor het projectvoorstel dat als winnaar uit de bus komt. De leden van Natuurpunt Ruidenberg – Kern Kortemark wagen dit jaar opnieuw hun kans, nadat ze eerder al eens wonnen met het project Natuurpuntjes. Met hun Project Groene Gevels willen ze aansluiten op het bestaande gemeentelijk project van de geveltuinen, maar dan specifiek voor de gevels van de ontmoetingscentra. Zo willen ze bij elk ontmoetingscentrum de publieke buitenruimte onder handen nemen en van meer groen voorzien.

Kunst en poëzie

Individuele inwoner Danny Bocqué uit Kortemark-Elle speelde vorig jaar al met het idee om een extra rustplaats te voorzien op de gemeentelijke begraafplaats in Kortemark en dient dit voorstel nu een tweede keer in. “Voor onze oudere inwoners is het vaak fysiek niet mogelijk om in één keer tot bij het graf van hun dierbare te stappen”, wil Danny meegeven. “Daarom wil ik graag een extra zitbank laten plaatsen, maar wel eentje met oog voor de schoonheid van de kunst en poëzie. Een zitbank als kunstwerk, als het ware. Mijn idee toetste ik ook al af bij lokale kunstenaar Barry Raçon, die er zelfs al een ontwerp voor heeft uitgewerkt.” (JDK)

Wie wil deelnemen aan de verkiezing van het Burgerbudget 2025, kan dat via www.kortemark.be/burgerbudget.